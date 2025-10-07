október 7., kedd

Magyar Falu Program

3 órája

Közel 160 millió forint támogatást kap 12 település Komárom-Esztergomban

Magyar Falu Program

160 millió forint körüli támogatást nyert el 12 Komárom-Esztergom vármegyei település a Magyar Falu Program legújabb döntése alapján. A források önkormányzati ingatlanok fejlesztését és a helyi feladatellátást segítő beszerzéseket támogatják.

Kemma.hu

A Magyar Falu Program célja a kistelepülések fejlődésének, élhetőségének és megtartóerejének erősítése. A mostani támogatási döntéssel több község is lehetőséget kap arra Komárom-Esztergomban, hogy korszerűsítse közösségi tereit, illetve fejlessze a helyi szolgáltatásokat.

Magyar Falu Program
A Magyar Falu Programnak köszönhetően jelentős összegeket kap több település is a vármegyében
Forrás: MW

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy megszületett a Magyar Falu Program döntése az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, és önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések pályázati kategóriában.

Magyar Falu Program: ezek a települések nyertek támogatást

A nyertes települések a döntés alapján az alábbiak lettek Komárom-Esztergomban:

  • Aka Község Önkormányzata, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: 9 millió 979 ezer 186 forint.
  • Bábolna Város Önkormányzata, óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése:  5 millió 969 ezer 227 forint.
  • Bokod Község Önkormányzata, kommunális eszközök beszerzése: 14 millió 401 ezer 399 forint.
  • Csép Község Önkormányzata, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: 7 millió 549 ezer 399 forint.
  • Dad Község Önkormányzata, óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése:  5 millió 859 ezer 780 forint.
  • Kecskéd Község Önkormányzata, kommunális eszközök beszerzése: 14 millió 175 ezer 500 forint.
  • Kerékteleki Községi Önkormányzat, temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése: 5 millió 185 ezer 380 forint.
  • Mocsa Község Önkormányzata, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: 27 millió 297 ezer 519 forint.
  • Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat, óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése: 5 millió 999 ezer 999 forint.
  • Réde Község Önkormányzata, kommunális eszközök beszerzése: 14 millió 998 ezer 700 forint.
  • Vérteskethely Községi Önkormányzat, kommunális eszközök beszerzése: 9 millió 365 ezer 580 forint.
  • Vértessomló Község Önkormányzata, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: 35 millió 219 ezer 820 forint.

A nyertes településeknek gratulálok, minden fillér jó célt fog szolgálni!

– zárta bejegyzését Czunyiné dr Bertalan Judit.

 




