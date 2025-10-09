50 perce
Szárnyaló hétvége: így telt a madármegfigyelés a Ferencmajorban
A természet szerelmesei idén is testközelből élhették át, milyen az, amikor a madárvilág szó szerint „életre kel”. Október első hétvégéjén lezajlott az immár 33 éve megrendezésre kerülő Európai Madármegfigyelő Napok rendezvénysorozat, ahol a madárgyűrűzés és a közös madárszámolás egyszerre adott tudományos és élményszerű programot a látogatóknak.
A madárgyűrűzés ezúttal is főszerepet kapott: a Ferencmajori Madárvártán a szakemberek bemutatták, hogyan kerül egy apró, de annál fontosabb fémgyűrű a madarak lábára – ezzel segítve a kutatókat a vándorutak, életkorok és szokások feltérképezésében. A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán számolt be arról, hogy látogatók testközelből is láthatták a befogott énekesmadarakat. A halastavak partján távcsövekkel figyelhették meg a réceféléket, partimadarakat, jégmadarat, gémeket és kócsagokat.
Madárgyűrűzés és természetélmény a Ferencmajori Madárvártán
A megyei eseményeken több mint ötvenen vettek részt, köztük családok, természetbarátok és diákok is, akiknek a szervezők izgalmas betekintést nyújtottak abba, hogyan dolgoznak a madárvédők a terepen. Másnap a Réti-halastavaknál a bokros, erdős részek madarai kerültek a figyelem középpontjába. A kifeszített hálókba többek között vörösbegy, barátposzáta, csilpcsalpfüzike és különböző cinegék akadtak – mindezt közelről megcsodálhatták azok, akik ellátogattak a programra.
A Ferencmajori Madárvárta és a Magyar Madártani Egyesület szakemberei hosszú évek óta azon dolgoznak, hogy minél több emberhez eljusson a madárgyűrűzés jelentősége – hiszen ahogy korábban is megmutattuk, akár egy tatabányai iskolás, mint a fiatalok példaképe Szófia, vagy a madarásztáborok ifjú résztvevői is komoly eredményeket érhetnek el e területen.
A hétvége így nemcsak a természet szépségéről, hanem a közösség erejéről is szólt: arról, hogy a madarak megfigyelése egyszerre tudomány és élmény, amelyben kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a varázst.