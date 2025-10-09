október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izgalmas természet

42 perce

Szárnyaló hétvége: így telt a madármegfigyelés a Ferencmajorban

Címkék#madárgyűrűzés#Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület#természet

A természet szerelmesei idén is testközelből élhették át, milyen az, amikor a madárvilág szó szerint „életre kel”. Október első hétvégéjén lezajlott az immár 33 éve megrendezésre kerülő Európai Madármegfigyelő Napok rendezvénysorozat, ahol a madárgyűrűzés és a közös madárszámolás egyszerre adott tudományos és élményszerű programot a látogatóknak.

Petrovics Milán

A madárgyűrűzés ezúttal is főszerepet kapott: a Ferencmajori Madárvártán a szakemberek bemutatták, hogyan kerül egy apró, de annál fontosabb fémgyűrű a madarak lábára – ezzel segítve a kutatókat a vándorutak, életkorok és szokások feltérképezésében. A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán számolt be arról, hogy látogatók testközelből is láthatták a befogott énekesmadarakat. A halastavak partján távcsövekkel figyelhették meg a réceféléket, partimadarakat, jégmadarat, gémeket és kócsagokat.

madárgyűrűzés
A madárgyűrűzés mellett, a látogatók közelebbről is megismerhették a természetet
Forrás: Facebook/Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

Madárgyűrűzés és természetélmény a Ferencmajori Madárvártán

A megyei eseményeken több mint ötvenen vettek részt, köztük családok, természetbarátok és diákok is, akiknek a szervezők izgalmas betekintést nyújtottak abba, hogyan dolgoznak a madárvédők a terepen. Másnap a Réti-halastavaknál a bokros, erdős részek madarai kerültek a figyelem középpontjába. A kifeszített hálókba többek között vörösbegy, barátposzáta, csilpcsalpfüzike és különböző cinegék akadtak – mindezt közelről megcsodálhatták azok, akik ellátogattak a programra. 

A Ferencmajori Madárvárta és a Magyar Madártani Egyesület szakemberei hosszú évek óta azon dolgoznak, hogy minél több emberhez eljusson a madárgyűrűzés jelentősége – hiszen ahogy korábban is megmutattuk, akár egy tatabányai iskolás, mint a fiatalok példaképe Szófia, vagy a madarásztáborok ifjú résztvevői is komoly eredményeket érhetnek el e területen.

A hétvége így nemcsak a természet szépségéről, hanem a közösség erejéről is szólt: arról, hogy a madarak megfigyelése egyszerre tudomány és élmény, amelyben kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a varázst.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu