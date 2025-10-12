Amiből a madarak nem kérnek - szakértő ad tippeket a helyes madáretetéshez

Ahogy hűvösödik az idő, sokunk fejében felmerül egy-egy madáretető kihelyezése. Azonban nem mindegy, hogyan és mit csinálunk, ugyanis ha nem vagyunk tisztában a madarak igényeivel, árthatunk is nekik. Márton Vlad András ornitológus szerint a madáretető készítése továbbra is fontos, de tudnunk kell, mikor, mivel és hogyan segíthetünk igazán.

A madáretető kihelyezése bár nemes cselekedet, érdemes tisztában lennünk a madarak igényeivel

Madáretető: hogyan etessük helyesen a madarakat?

A szakember elmondása szerint ma már nem a hó, hanem a kertjeink „steril” rendje okoz gondot a madaraknak. A legtöbben motoros fűkaszával tarra vágják a füvet, és a dísznövények, örökzöldek nem adnak ehető termést. A maghozó növények – például a napraforgó, köles vagy más vadvirágok – hiánya miatt a magevő fajok nehezen jutnak táplálékhoz. A madarak etetése ezért sok kertben életmentő lehet számukra.

A mezei verebek gyakori látogatói a madáretetőknek

A madarakat etetési szokásaik alapján három csoportba sorolhatjuk. Az elsőbe a magevők tartoznak, mint a zöldike, csicserke vagy tengelic. Ők főként napraforgómagot, köles- vagy vegyes magkeveréket fogyasztanak. Olyan ritkaságok is bejöhetnek az etetőre, mint az őszapó, vagy a harkály-és királykafajok.

Az etető kiválasztásánál érdemes olyat választani, amelyben a madarak nem állnak bele az eleségbe – így elkerülhető, hogy ürülékkel szennyezzék a magokat és egymást megfertőzzék.

- tette hozzá András.

A vörösbegy is a ház körül repdes, ha talál táplálékot

A második csoport a rovarevő madaraké, mint a vörösbegy vagy a rigó. Számukra az aszalt gyümölcsök, például az almák lehetnek jó táplálékforrások. Érdemes a kertben meghagyni néhány termést a fákon, vagy kiakasztani egy-egy darabot drótra – ezekből télen is lakmározhatnak. A rovarfogyasztó madarak egyre ritkábbak, ami a madárszakértő szerint jól mutatja, mennyire visszaszorult a rovarvilág a szúnyogirtások miatt.

A harmadik csoport a vízimadaraké – a récefajok, hattyúk. Őket a szakember szerint lehetőség szerint nem kellene etetni, hiszen a mesterséges táplálék miatt nem vonulnak el délebbre, így könnyen a hidegben rekedhetnek. Ha valaki mégis egész évben etette őket, télen sem hagyhatja abba hirtelen, mert az állatok rászoktak a segítségre. A kenyér azonban sem nekik, sem más madaraknak nem való: az erjedő tészta az emésztésükben súlyos gondokat, akár pusztulást is okozhat.