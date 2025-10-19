1 órája
Mesébe illő varázslat: ezért zárták le éj leple alatt az autópályát + FOTÓK
Utolsó fázisához érkezett Magyarország egyik legforgalmasabb autópályájának egy felüljáró felújítási munkálata. Az M7-es autópálya forgalmát az éj leple alatt zárták le, de szabályos csodát hajtottak végre az MKIF munkatársai.
Az M1-es autópálya mellett hazánk másik legforgalmasabb autópályáján, az M7-es autópálya szakaszain is felújítási munkálatok zajlanak jelenleg is. Ennek egyik leglátványosabb munkálata volt a velencei pihenőhelynél lévő gyalogos felüljáró munkálatai. A munkálatok az éj leple alatt zajlottak több ütemben a forgalom részleges megállítása mellett.
Mesébe illő csoda az M7-es autópálya lezárása alatt
A munkálatok utolsó ütemét az MKIF munkatársai szombatról vasárnapra virradóra hajtották végre. Az utolsó fázisban a velencei gyalogos felüljáró utolsó két eleme került a helyére. A munka idejére az M7-es autópálya forgalmát megállították, teljes pályazár mellett dolgoztak a hajnali órákban. A 193 tonnás és 80 méteres elemet 8 részben szállították a helyszínre, amelyeket 2-2 darab elemenként emeltek a magasba. A munkálatok a további időszakban az esti órákban folytatódnak., amely során részlegesen vagy teljesen alkalmanként lezárások várhatóak a velencei-pihenő parkolóiban.
A tervezettnél hamarabb fejezték be a munkálatokat
A munkálatok a vártnál több, mint 6 órával korábban befejeződtek, köszönhetően az MKIF munkatársainak. Az M7-es autópálya forgalma vasárnap reggel 6 óra 14 perckor újraindulhatott, ezzel is hozzájárulva a hétvégi közlekedés zavartalanságához. Az MKIF Zrt. közösségi oldalán számolt be a nem mindennapi munkálatokról, melyben kiemelik, hogy a régi gyalogos felüljáró továbbra is használható, az biztonságos. Az új felüljáró építésére a közeljövőben esedékes M7-es autópálya szélesítése miatt volt szükség, mivel a régi felüljáró alatt nem fért volna el a 3-3 sávos kialakítás, továbbá költséghatékonyabb volt a már meglévő gyalogos felüljáró felújítása helyett, egy újabbat a helyére emelni.
Köszönjük a türelmet, balesetmentes közlekedést kívánunk!
zárták bejegyzésüket közösségi oldalukon az MKIF Zrt. munkatársai.
További helyszíni képek a feol.hu cikkében.
