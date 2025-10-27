Délután sem lesz könnyű hazajutni az M1-esen

Itt a legfrissebb M1-es útinform: az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 45-ös kilométertől a 61-es kilométerig, Szárliget és Tatabánya között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani, így aki teheti, az kerülje el az érintett szakaszt – olvasható az Útinform oldalán.

Itt az M1-es útinform a legfrissebb hírekkel

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

M1-es útinform: minden infó egy helyen

Hétfőn délelőtt sem volt könnyű az élet az M1-esen, hiszen mint megírtuk, a Budapest felé vezető oldalon a 45-ös kilométerkőtől egészen a 19-es kilométerkőig, Biatorbágy térségéig szakaszos torlódásra, illetve lassulásra kellett készülnie az errefelé közlekedőknek. Az 1-es számú főúton sem volt egyszerűbb az élet. Biatorbágy térségében a főváros felé szintén erős forgalomra, illetve szakaszos torlódás várta az autósokat.