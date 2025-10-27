október 27., hétfő

Délután sem lesz könnyű hazajutni az M1-esen

Címkék#dugó#útinform#torlódás#autósok#M1-es autópálya

Mondjuk, hol kell számítanod fennakadásokra.

Milány Botond

Itt a legfrissebb M1-es útinform: az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 45-ös kilométertől a 61-es kilométerig, Szárliget és Tatabánya között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani, így aki teheti, az kerülje el az érintett szakaszt – olvasható az Útinform oldalán. 

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M1-es autópálya győri részén m1-es, m1-es útinform
Itt az M1-es útinform a legfrissebb hírekkel
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

M1-es útinform: minden infó egy helyen

Hétfőn délelőtt sem volt könnyű az élet az M1-esen, hiszen mint megírtuk, a Budapest felé vezető oldalon a 45-ös kilométerkőtől egészen a 19-es kilométerkőig, Biatorbágy térségéig szakaszos torlódásra, illetve lassulásra kellett készülnie az errefelé közlekedőknek. Az 1-es számú főúton sem volt egyszerűbb az élet. Biatorbágy térségében a főváros felé szintén erős forgalomra, illetve szakaszos torlódás várta az autósokat.

Arról nem is beszélve, hogy mennyi baleset történik a sztrádán az utóbbi időben. Péntek este például egymás után 2 nagy karambol is történt: az egyikben egy busz is érintett volt, amelyben 10 ember, köztük két gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba, míg a másik balesetben 5 autó volt érintett.

A hétvégét se úsztuk meg, hiszen míg szombaton is 2 nagyobb karambol borzolta a kedélyeket, addig a vasárnap is káoszba fordult.

Összegyűjtöttük az idei év halálos baleseteit az M1-esről

A hétvégén elkészítettünk egy listát is arról, hogy idén milyen tragédiák történtek az M1-es autópályán:

 

