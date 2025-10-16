1 órája
"Eldönthetem, hogy az életem vagy a szabálykövetés a fontosabb" - kiborultak az M1-es sofőrjei
A mindennapos torlódások és villogó kamionok már sokak számára ismerős képpé váltak az autópályán. Az M1-es sztrádán a sávelhúzások és terelések miatt egyre feszültebb a helyzet, ami gyakran vezet balesetekhez és indulathullámhoz az autósok között.
Aki az M1-es autópályán közlekedik, különösen a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszokon, egyre gyakrabban találkozik torlódásokkal, villogó kamionokkal és feszült helyzetekkel. A bővítési munkák miatt kialakított sávelhúzások és terelések nyomán megváltozott közlekedési rend sokakat kiborít – nemcsak a rendőrség figyelmeztet, hanem az autósok is egymást oktatják (vagy szidják) a közösségi oldalakon.
Türelmetlenség, agresszió, követési távolság nélküli rohanás
A Kemma.hu Facebook-posztja alatt pillanatok alatt elszabadultak az indulatok a komment mezőbe. A vélemények szerint sokan már nem is tartják be a 80 km/órás sebességkorlátozást, inkább sietnének, még akkor is, ha teljesen telített a pálya. Az egyik sofőr úgy fogalmazott:
Nem tudsz kimenni a szélső sávba, mert mindenki rád villog, és tol, mint egy agresszív állat.
Sokan érzik úgy, hogy nem a szabályokat követők, hanem a leggyorsabbak diktálnak.
Többen beszámoltak arról is, hogy hiába próbálnak betartani minden előírást, a mögöttük haladók szinte letolják őket az útról. Egy hozzászóló szerint például az egyik napon szakadó esőben is ugyanúgy levillogták, mintha nyári napsütésben haladna – miközben az útviszonyok miatt a 80-as tempó is bőven elég lett volna.
A szabálykövetők kerülnek hátrányba
Az egyik kommentelő szerint ő rendszeresen 73–75 km/órás tempóval megy a korlátozás alatt, mégis ő kapja a dudálást, a villogást, miközben mások 110-zel előzik meg. Szerinte ez nemcsak stresszes, hanem balesetveszélyes is, hiszen gyakran előfordul, hogy a sofőrök a szabályokat figyelmen kívül hagyva veszélyeztetik a többieket.
Egy másik vélemény úgy fogalmazott:
Mikor rám áll a kamion 2 méterre, és villogtat, eldönthetem, hogy az életem vagy a szabálykövetés a fontosabb.
Volt, aki azt is hozzátette, hogy rendszeresen kerül olyan helyzetbe, ahol nem tud hova lehúzódni, mert előtte is, mögötte is kamion halad, mellette pedig a belső sávot már elfoglalták – így gyakorlatilag sarokba szorítják.
Kérdések a rendőri jelenlétről és a szabályozásról
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy többféle módon próbálják visszaszorítani a szabályszegéseket:
- Helikopteres megfigyelések: felülnézetből is követik a forgalmat, különösen a gyorshajtókat és sávelhúzásoknál történő szabálytalanságokat.
- Motoros egységek bevetése: különösen a nyári időszakban, gyors reagálás és baleseti helyszínek biztosítása céljából.
- Fokozott ellenőrzések a pihenőkben: szabálytalanul parkolókat, szabálytalanul előző kamionokat is ellenőrzik.
- Láthatósági és biztonsági kampányok: figyelemfelhívás a követési távolság fontosságára, a „látni és látszani” elv betartására.
A hatóság szerint a balesetek egyik fő oka továbbra is a türelmetlenség és a figyelmetlenség, amit a torlódások csak súlyosbítanak.
Káosz, vita és felelősség: mindenki mást hibáztat
Egy hozzászóló szerint az a baj, hogy a legtöbben nem tudják, vagy nem akarják tudni, mik a szabályok. Egy másik pedig így fogalmazott:
Még üres külső sáv mellett is a belsőben megy végig mindenki szerencsétlenül, mint valami versenypályán.
Ilyen most az M1-esen autózni
Az M1-es autópályán zajló munkálatok és terelések folyamatosan próbára teszik a közlekedők idegeit. A hozzászólásokból világosan látszik, hogy az emberek többsége vagy dühös a szabályszegőkre, vagy már belefásult a mindennapos stresszbe. A rendőrség hangsúlyozza: a szabályok betartása nemcsak kötelező, hanem életet is menthet.
