Látványos videón az M1-es bővítése: így működnek a vészhelyzeti leállóöblök

Az MKIF közleménye szerint a biztonság érdekében a bővítés ideje alatt kamionmentők is 0–24 órás készenlétben állnak a mérnökségi telepeken, hogy szükség esetén mielőbb felszabadítható legyen a pálya. Fontos, hogy a munkálatok teljes ideje alatt 2x2 sáv biztosított marad mindkét irányba, így a személyautók és tehergépjárművek zavartalanul közlekedhetnek.

Az M1-es fejlesztése nem pusztán sávbővítés: összesen 72 alul- és felüljárót építenek át, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, emellett 4 új csomópont is létesül. A projekt részeként 6 komplex pihenőhely teljes megújítása, további pihenők bővítése, mintegy 300 új kamionparkoló, modern vízelvezető rendszerek és nagyobb zajvédő falak is készülnek, így a közlekedők hosszú távon is biztonságosabb és kényelmesebb autópályát vehetnek majd birtokba.

Ahogyan azt mi is megírtuk, szeptember elsején elindult az M1-es autópálya történetének legnagyobb fejlesztése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul, ami óriási előrelépést jelent a közlekedésben – és különösen Komárom-Esztergom vármegye számára.

Mennyi ideig tart az M1-es autópálya fejlesztése?

A projekt több ütemben valósul meg:

az M0 és Bicske közötti szakasz várhatóan 2028 augusztusáig,

a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.

Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek, de ezek később indulnak.

A jó hír, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a kétszer 2 sávos forgalom, így bár torlódásokra, terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.