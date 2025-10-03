október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autópálya

1 órája

Látványos videón az M1-es bővítése: így működnek a vészhelyzeti leállóöblök

Címkék#munkálatok#MKIF Zrt#útmunkálatok#autósok#bővítés#autópálya#M1-es autópálya

Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódóan bemutatóvideó készült a vészhelyzeti leállóöblök biztonságos használatáról.

Kemma.hu

Az M1-es autópálya bővítésében érintett szakaszokon elkészültek a vészhelyzeti leállóöblök, amelyek a közlekedők biztonságát szolgálják az ideiglenes 2+1+1 forgalmi rend bevezetésével. Az öblök a belső elválasztósávban, a külső sáv mellett, valamint a munkaterület mellett kerültek kialakításra, így probléma esetén gyorsan elhagyhatóak az aktív forgalmi sávok. Az MKIF Zrt. animációs videója szemléletesen mutatja be, hogyan kell ezeket rendeltetésszerűen használni.

M1-es autópálya
Leállóöblök is lesznek az M1-es autópálya egyes pontjain
Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence / Forrás: MKIF Zrt./Facebook

Az MKIF közleménye szerint a biztonság érdekében a bővítés ideje alatt kamionmentők is 0–24 órás készenlétben állnak a mérnökségi telepeken, hogy szükség esetén mielőbb felszabadítható legyen a pálya. Fontos, hogy a munkálatok teljes ideje alatt 2x2 sáv biztosított marad mindkét irányba, így a személyautók és tehergépjárművek zavartalanul közlekedhetnek.

Az M1-es fejlesztése nem pusztán sávbővítés: összesen 72 alul- és felüljárót építenek át, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, emellett 4 új csomópont is létesül. A projekt részeként 6 komplex pihenőhely teljes megújítása, további pihenők bővítése, mintegy 300 új kamionparkoló, modern vízelvezető rendszerek és nagyobb zajvédő falak is készülnek, így a közlekedők hosszú távon is biztonságosabb és kényelmesebb autópályát vehetnek majd birtokba.

Ahogyan azt mi is megírtuk, szeptember elsején elindult az M1-es autópálya történetének legnagyobb fejlesztése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul, ami óriási előrelépést jelent a közlekedésben – és különösen Komárom-Esztergom vármegye számára.

Mennyi ideig tart az M1-es autópálya fejlesztése?

A projekt több ütemben valósul meg:

  • az M0 és Bicske közötti szakasz várhatóan 2028 augusztusáig,
  • a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.
  • Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek, de ezek később indulnak.

A jó hír, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a kétszer 2 sávos forgalom, így bár torlódásokra, terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.

Az M1-es autópálya a megye ütőere: összeköti a térséget Budapesttel, Győrrel és Bécs irányával. A mostani fejlesztés révén a helyiek gyorsabban és biztonságosabban érhetik el munkahelyüket, a vállalkozások számára pedig könnyebb lesz az áruszállítás. Ráadásul a zajvédő falak, új pihenők és biztonságosabb csomópontok a megyében élők életminőségét is javítják – nemcsak az autósokét, hanem azokét is, akik az autópálya menti településeken élnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu