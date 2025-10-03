1 órája
Látványos videón az M1-es bővítése: így működnek a vészhelyzeti leállóöblök
Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódóan bemutatóvideó készült a vészhelyzeti leállóöblök biztonságos használatáról.
Az M1-es autópálya bővítésében érintett szakaszokon elkészültek a vészhelyzeti leállóöblök, amelyek a közlekedők biztonságát szolgálják az ideiglenes 2+1+1 forgalmi rend bevezetésével. Az öblök a belső elválasztósávban, a külső sáv mellett, valamint a munkaterület mellett kerültek kialakításra, így probléma esetén gyorsan elhagyhatóak az aktív forgalmi sávok. Az MKIF Zrt. animációs videója szemléletesen mutatja be, hogyan kell ezeket rendeltetésszerűen használni.
Az MKIF közleménye szerint a biztonság érdekében a bővítés ideje alatt kamionmentők is 0–24 órás készenlétben állnak a mérnökségi telepeken, hogy szükség esetén mielőbb felszabadítható legyen a pálya. Fontos, hogy a munkálatok teljes ideje alatt 2x2 sáv biztosított marad mindkét irányba, így a személyautók és tehergépjárművek zavartalanul közlekedhetnek.
Az M1-es fejlesztése nem pusztán sávbővítés: összesen 72 alul- és felüljárót építenek át, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, emellett 4 új csomópont is létesül. A projekt részeként 6 komplex pihenőhely teljes megújítása, további pihenők bővítése, mintegy 300 új kamionparkoló, modern vízelvezető rendszerek és nagyobb zajvédő falak is készülnek, így a közlekedők hosszú távon is biztonságosabb és kényelmesebb autópályát vehetnek majd birtokba.
Ahogyan azt mi is megírtuk, szeptember elsején elindult az M1-es autópálya történetének legnagyobb fejlesztése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul, ami óriási előrelépést jelent a közlekedésben – és különösen Komárom-Esztergom vármegye számára.
Mennyi ideig tart az M1-es autópálya fejlesztése?
A projekt több ütemben valósul meg:
- az M0 és Bicske közötti szakasz várhatóan 2028 augusztusáig,
- a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.
- Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek, de ezek később indulnak.
A jó hír, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a kétszer 2 sávos forgalom, így bár torlódásokra, terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.
Az M1-es autópálya a megye ütőere: összeköti a térséget Budapesttel, Győrrel és Bécs irányával. A mostani fejlesztés révén a helyiek gyorsabban és biztonságosabban érhetik el munkahelyüket, a vállalkozások számára pedig könnyebb lesz az áruszállítás. Ráadásul a zajvédő falak, új pihenők és biztonságosabb csomópontok a megyében élők életminőségét is javítják – nemcsak az autósokét, hanem azokét is, akik az autópálya menti településeken élnek.