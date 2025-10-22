Ma is érdemes elkerülni: torlódás az M1-es autópályán Tatabánya és Tata térségében is FRISSÍTVE!

Szerda kora délután sem egyszerű az élet az M1-es autópálya szakaszain. A kiépített terelésnél a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani az arra közlekedőknek. A kora délutáni óráktól újabb torlódás alakult ki a 39-es kilométerkő előtt Óbarok térségében. Aki teheti az 1-es főúton kerüljön. -írja az útinform.

Az M1-es autópálya szakaszain ma sem egyszerű az élet

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Folyamatosan halad az M1-es autópálya bővítése, amely a Budapest és Győr közötti szakasz teljes korszerűsítését célozza. Az M1 bővítés jelenlegi ütemében újabb ideiglenes forgalmi rend lépett életbe az M0 és Tatabánya-Óváros között, ami több ponton is érinti a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszokat.