Ma is érdemes elkerülni: torlódás az M1-es autópályán Tatabánya és Tata térségében is FRISSÍTVE!

Szakaszos haladás és torlódás. Messze érdemes elkerülni az M1-es autópálya átépítés alatt álló szakaszait a mai napon is.

Nagy Balázs

Szerda kora délután sem egyszerű az élet az M1-es autópálya szakaszain. A kiépített terelésnél a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani az arra közlekedőknek. A kora délutáni óráktól újabb torlódás alakult ki a 39-es kilométerkő előtt Óbarok térségében. Aki teheti az 1-es főúton kerüljön. -írja az útinform.

Az M1-es autópálya szakaszain ma sem egyszerű az élet
Ez az 5 legfontosabb térkép most az M1-es autópálya szakaszin közlekedőknek, fontos bejelentést tett az MKIF

Folyamatosan halad az M1-es autópálya bővítése, amely a Budapest és Győr közötti szakasz teljes korszerűsítését célozza. Az M1 bővítés jelenlegi ütemében újabb ideiglenes forgalmi rend lépett életbe az M0 és Tatabánya-Óváros között, ami több ponton is érinti a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszokat.

Megrázó fotók a súlyos tatai balesetről, kiderült, hogy mi történt

Órákra megbénult a forgalom péntek délután Tatán és környékén, miután több autó is ütközött a 8119-es úton. A rendőrségtől most megtudtuk, hogy miért történt a súlyos baleset, ahol az egyik autó fel is borult.

 

