Az M1-es autópálya összes terelései egy helyen! Itt van minden, amire készülnöd kell

Autósok figyelem, ezekre kell most nagyon figyelnetek az utakon. Összeszedtük az M1-es autópálya tereléseit és munkálatait, amik kihatnak Komárom-Esztergom vármegye közlekedésére is.

Szeptember elején elkezdődött az M1-es autópálya bővítése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul. Így sok helyütt lezárások, terelések nehezítik a pálya amúgy is élénk forgalmát. Most összeszedtük az M1-es autópálya tereléseit, hogy felkészülhess. Íme az Útinform legfontosabb információt egybe gyűjtve, ami kihat Komárom-Esztergomra is.

Autósok figyelem! Itt vannak az M1-es autópálya terelései
Az M1-es autópálya terelései, lezárásai:

  •  Az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak. 
  • Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóját hosszú időre lezárták. 
  • Szárliget és Tatabánya között a 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható. 
  • Hegyeshalom felé, az 56-os jelű Tatabánya-Óváros csomópontban hidat építenek, ezért a le- és felhajtóágon jelzőlámpás irányítás mellett, váltakozó irányban haladhat a forgalom. 
  • Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad. 
  • Lébény és Mosonmagyaróvár között átépítették a terelést. Budapest felé, a 160-as és a 148-as km között a külső sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A 157-es és a 159-es km között a forgalom a Lajta pihenőn keresztül halad. 
  • A 150-es jelű Hanság pihenőhelynél stop tábla mellett kell felhajtani a sztrádára.

Az 1-es főutat érintő munkálatok:

  • Biatorbágy és Herceghalom között aszfaltoznak. A 17-es km-nél lévő csomópontban sávzárást vezettek be. 
  • Herceghalomnál, a 22-es km-nél útépítők dolgoznak. Sávelhúzással terelik a forgalmat, de napközben jelzőőrös irányításra is számítani kell.
  • Bicske és Óbarok között, az M1-es autópálya csomópontjánál áteresztést építenek. A 33-as km-nél a fél útpályát lezárták.

És, hogy mennyi ideig tart a fejlesztés? Itt irtunk arról, hogy a projekt több ütemben valósul majd meg.

 

