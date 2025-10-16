Az M1-es autópálya összes terelései egy helyen! Itt van minden, amire készülnöd kell

Szeptember elején elkezdődött az M1-es autópálya bővítése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul. Így sok helyütt lezárások, terelések nehezítik a pálya amúgy is élénk forgalmát. Most összeszedtük az M1-es autópálya tereléseit, hogy felkészülhess. Íme az Útinform legfontosabb információt egybe gyűjtve, ami kihat Komárom-Esztergomra is.

Autósok figyelem! Itt vannak az M1-es autópálya terelései

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Az M1-es autópálya terelései, lezárásai: