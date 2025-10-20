1 órája
Káosz az M1-esen: minden napra jut baleset és a munkálatok is nehezítik a közlekedést
Útépítések, torlódások és balesetek, az elmúlt hét sem volt egyszerű az utakon. Az M1-es autópálya bővítése csak súlyosbító tényező a forgalmas részeken.
Újabb hét telt el és most sem volt eseménytelen a sztráda. Nem elég, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt lassabb és nehezebb a közlekedés, ráadásul az elmúlt 7 napban 11 baleset történt! Kilométeres dugók, útzárak, volt ahova a tűzoltókat és a mentőket is riasztották. Mielőtt elindul, érdemes tájékozódni az aktuális történésekről, például az Útinform oldalán.
Káosz az M1-es autópálya több szakaszán
Pénteken három baleset is történt a pályán. A Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 30-as kilométernél két autó ütközött, a forgalom hosszabb időre megállt, a torlódás több mint 10 kilométeres volt. Később ugyan így Hegyeshalom irányába Tatabányánál, az 55-ös kilométernél, szintén két autó karambolozott, a járművek mindkét sávot elfoglalták. Korábban pedig 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél történ baleset, ami az autópályára is kihatott, mivel az érintett csomópontnál nem tudnak felhajtani az autósok.
Dupla baleset történt az M1-esen, két helyen is jelentős a torlódás
Óriási dugó Tatánál, mondjuk miért állnak az autók órák óta
A csütörtöki nap sem volt egyszerű a sofőröknek: október 16-án három incidens is történt. Az M1-esen Bicskénél egy kamion és egy teherautó ütközött, emiatt a sávokat lezárták. A forgalom itt a munkaterületen keresztül tudott kerülni, mégis 3 kilométeres dugó alakult ki. Tatabánya térségében pedig szakaszon torlódás alakult ki.
Több kilométer hosszan torlódik a forgalom az M1-esen Tatabányánál
Budapest felé, a 62-es kilométertől kiépített terelésnél, az erős tranzitforgalom miatt torlódtak a kamionok Tata és Tatabánya között, valamint szakaszos lassulás alakult ki Óbaroktól kezdődően Herceghalomig. Munkálatok miatt az országhatár felé vezető oldalon, a 104-es kilométer előtt a torlódás meghaladta a 3 kilométert. A győrszentmihályi csomópontnál a főváros irányába, közvetlenül a terelés előtt egy kisteherautó belefutott az előtte álló kamionba.
Ilyen nincs: újabb baleset az M1-esen, és több másik helyen is teljesen beállt a forgalom
Szerdán sajnos Mocsára kellett rohanniuk a mentősöknek. A 78-as kilométerszelvénynél egy kamion és egy furgon ütközött. Két embert feszítővágó segítségével kellett kiemelni az egyik sérült járműből. Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 60 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.
Szörnyű baleset az M1-esen, többen a roncsok közé szorultak
Kiderült, kik sérültek meg az M1-es karambolban, itt a mentősök válasza
A hétfőt se kezdtük jól, három gépkocsi volt érintett a Bicskénél történt balesetben. Az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a gépkocsiból. A forgalmi akadályt okozó balesethez a mentők is kiérkeztek, és az országhatár felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél is történt egy karambol.
Súlyos balesettel indult a hétfő az M1-esen, mentő is a helyszínre rohant