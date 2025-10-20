október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autópálya

1 órája

Káosz az M1-esen: minden napra jut baleset és a munkálatok is nehezítik a közlekedést

Címkék#dugó#torlódás#M1-es autópálya#karambol#baleset

Útépítések, torlódások és balesetek, az elmúlt hét sem volt egyszerű az utakon. Az M1-es autópálya bővítése csak súlyosbító tényező a forgalmas részeken.

Kemma.hu

Újabb hét telt el és most sem volt eseménytelen a sztráda. Nem elég, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt lassabb és nehezebb a közlekedés, ráadásul az elmúlt 7 napban 11 baleset történt! Kilométeres dugók, útzárak, volt ahova a tűzoltókat és a mentőket is riasztották. Mielőtt elindul, érdemes tájékozódni az aktuális történésekről, például az Útinform oldalán.

M1-es autópálya, baleset, felújítás, torlódás, dugó, m1-es, autópálya,
Az M1-es autópálya, napról napra rosszabb, rengeteg a baleset és a torlódás.
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Káosz az M1-es autópálya több szakaszán

Pénteken három baleset is történt a pályán. A Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 30-as kilométernél két autó ütközött, a forgalom hosszabb időre megállt, a torlódás több mint 10 kilométeres volt. Később ugyan így Hegyeshalom irányába Tatabányánál, az 55-ös kilométernél, szintén két autó karambolozott, a járművek mindkét sávot elfoglalták. Korábban pedig 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél történ baleset, ami az autópályára is kihatott, mivel az érintett csomópontnál nem tudnak felhajtani az autósok.

A csütörtöki nap sem volt egyszerű a sofőröknek: október 16-án három incidens is történt. Az M1-esen Bicskénél egy kamion és egy teherautó ütközött, emiatt a sávokat lezárták. A forgalom itt a munkaterületen keresztül tudott kerülni, mégis 3 kilométeres dugó alakult ki. Tatabánya térségében pedig szakaszon torlódás alakult ki.

Budapest felé, a 62-es kilométertől kiépített terelésnél, az erős tranzitforgalom miatt torlódtak a kamionok Tata és Tatabánya között, valamint szakaszos lassulás alakult ki Óbaroktól kezdődően Herceghalomig. Munkálatok miatt az országhatár felé vezető oldalon, a 104-es kilométer előtt a torlódás meghaladta a 3 kilométert.  A győrszentmihályi csomópontnál a főváros irányába, közvetlenül a terelés előtt egy kisteherautó belefutott az előtte álló kamionba.

Szerdán sajnos Mocsára kellett rohanniuk a mentősöknek. A 78-as kilométerszelvénynél egy kamion és egy furgon ütközött. Két embert feszítővágó segítségével kellett kiemelni az egyik sérült járműből. Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 60 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.

A hétfőt se kezdtük jól, három gépkocsi volt érintett a Bicskénél történt balesetben. Az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a gépkocsiból. A forgalmi akadályt okozó balesethez a mentők is kiérkeztek, és az országhatár felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél is történt egy karambol.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu