Káosz az M1-esen: minden napra jut baleset és a munkálatok is nehezítik a közlekedést

Újabb hét telt el és most sem volt eseménytelen a sztráda. Nem elég, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt lassabb és nehezebb a közlekedés, ráadásul az elmúlt 7 napban 11 baleset történt! Kilométeres dugók, útzárak, volt ahova a tűzoltókat és a mentőket is riasztották. Mielőtt elindul, érdemes tájékozódni az aktuális történésekről, például az Útinform oldalán.

Az M1-es autópálya, napról napra rosszabb, rengeteg a baleset és a torlódás.

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Káosz az M1-es autópálya több szakaszán

Pénteken három baleset is történt a pályán. A Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 30-as kilométernél két autó ütközött, a forgalom hosszabb időre megállt, a torlódás több mint 10 kilométeres volt. Később ugyan így Hegyeshalom irányába Tatabányánál, az 55-ös kilométernél, szintén két autó karambolozott, a járművek mindkét sávot elfoglalták. Korábban pedig 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél történ baleset, ami az autópályára is kihatott, mivel az érintett csomópontnál nem tudnak felhajtani az autósok.