október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

1 órája

Ma is érdemes elkerülni az M1-es autópályát: mondjuk miért!

Címkék#munkálatok#m1#forgalom#Budapest#autópálya

A hét első napján is érdemes elkerülni hazánk legforgalmasabb útszakaszát. Az M1-es autópálya bővítési munkálatai miatt a forgalom lassul, illetve szakaszosan torlódik. Mutatjuk a részleteket!

Nagy Balázs

Hazánk legforgalmasabb autópályája, az M1-es autópálya közlekedése a hét első napján sem zavartalan. Számos helyen felújítási munkálatokat végeznek, ami miatt a forgalom szakaszosan lassul, vagy épp torlódik. A terelések számos helyszínen kiépültek a közelmúltban már. Akad olyan szakasz, ahol sávelhúzással, a leállósáv, illetve a szélső sáv adja a helyet a forgalom számára, de van olyan terelés is, ahol a szembe irány belső sávjába terelték el a forgalmat.

M1-es autópálya, baleset, felújítás, torlódás, dugó, m1-es, autópálya,
Torlódik és szakaszosan lassul az M1-es autópálya forgalma
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Mutatjuk az M1-es autópálya aktuális helyzetét

A bővítési munkálatok helyszínén, a Budapest felé vezető oldalon a 45-ös kilométerkőtől egészen a 19-es kilométerkőig, Biatorbágy térségéig szakaszos torlódásra, illetve lassulásra kell készülnie az errefelé közlekedőknek. Az 1-es számú főúton sem egyszerűbb az élet. Biatorbágy térségében a főváros felé szintén erős forgalomra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni. - írja az útinform.

Friss hírek és helyszíni fotók: ebben a balesetben sérült meg életveszélyesen két gyermek

Mindenkit megrázott a hétvégi autópályás karambol. 10 ember, köztük két gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután megtörtént a baleset az M1-es autópályán. Azóta kiderült, hogyan történt a baleset és helyszíni fotók is napvilágra kerültek.

Az M1 baleset a bicskei szakaszon,  35-36-os kilométerszelvények körül történt, a súlyosságáról pedig minden elmond, hogy többeket ki kellett vágni a roncsokból, és összesen tízen sérültek meg. Még szomorúbb ez a tény, ha az Országos Mentőszolgálatot idézzük, miszerint a helyszínre.

Gyerekek sérültek életveszélyesen az autópályán - hírek az M1-esen történt buszbalesetről

A Kemma.hu is beszámolt arról, hogy súlyos M1-es baleset történt péntek késő este, amikor összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből, illetve a mentők is a helyszínre rohantak. Most megtudtuk, hogy rengetegen megsérültek a karambolban, köztük két gyerek is.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs- és PR vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu