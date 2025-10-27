Ma is érdemes elkerülni az M1-es autópályát: mondjuk miért!

Hazánk legforgalmasabb autópályája, az M1-es autópálya közlekedése a hét első napján sem zavartalan. Számos helyen felújítási munkálatokat végeznek, ami miatt a forgalom szakaszosan lassul, vagy épp torlódik. A terelések számos helyszínen kiépültek a közelmúltban már. Akad olyan szakasz, ahol sávelhúzással, a leállósáv, illetve a szélső sáv adja a helyet a forgalom számára, de van olyan terelés is, ahol a szembe irány belső sávjába terelték el a forgalmat.

Torlódik és szakaszosan lassul az M1-es autópálya forgalma

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Mutatjuk az M1-es autópálya aktuális helyzetét

A bővítési munkálatok helyszínén, a Budapest felé vezető oldalon a 45-ös kilométerkőtől egészen a 19-es kilométerkőig, Biatorbágy térségéig szakaszos torlódásra, illetve lassulásra kell készülnie az errefelé közlekedőknek. Az 1-es számú főúton sem egyszerűbb az élet. Biatorbágy térségében a főváros felé szintén erős forgalomra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni. - írja az útinform.

