Ma is érdemes elkerülni az M1-es autópályát: mondjuk miért!
A hét első napján is érdemes elkerülni hazánk legforgalmasabb útszakaszát. Az M1-es autópálya bővítési munkálatai miatt a forgalom lassul, illetve szakaszosan torlódik. Mutatjuk a részleteket!
Hazánk legforgalmasabb autópályája, az M1-es autópálya közlekedése a hét első napján sem zavartalan. Számos helyen felújítási munkálatokat végeznek, ami miatt a forgalom szakaszosan lassul, vagy épp torlódik. A terelések számos helyszínen kiépültek a közelmúltban már. Akad olyan szakasz, ahol sávelhúzással, a leállósáv, illetve a szélső sáv adja a helyet a forgalom számára, de van olyan terelés is, ahol a szembe irány belső sávjába terelték el a forgalmat.
Mutatjuk az M1-es autópálya aktuális helyzetét
A bővítési munkálatok helyszínén, a Budapest felé vezető oldalon a 45-ös kilométerkőtől egészen a 19-es kilométerkőig, Biatorbágy térségéig szakaszos torlódásra, illetve lassulásra kell készülnie az errefelé közlekedőknek. Az 1-es számú főúton sem egyszerűbb az élet. Biatorbágy térségében a főváros felé szintén erős forgalomra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni. - írja az útinform.
Friss hírek és helyszíni fotók: ebben a balesetben sérült meg életveszélyesen két gyermek
Mindenkit megrázott a hétvégi autópályás karambol. 10 ember, köztük két gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután megtörtént a baleset az M1-es autópályán. Azóta kiderült, hogyan történt a baleset és helyszíni fotók is napvilágra kerültek.
Az M1 baleset a bicskei szakaszon, 35-36-os kilométerszelvények körül történt, a súlyosságáról pedig minden elmond, hogy többeket ki kellett vágni a roncsokból, és összesen tízen sérültek meg. Még szomorúbb ez a tény, ha az Országos Mentőszolgálatot idézzük, miszerint a helyszínre.
Gyerekek sérültek életveszélyesen az autópályán - hírek az M1-esen történt buszbalesetről
A Kemma.hu is beszámolt arról, hogy súlyos M1-es baleset történt péntek késő este, amikor összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből, illetve a mentők is a helyszínre rohantak. Most megtudtuk, hogy rengetegen megsérültek a karambolban, köztük két gyerek is.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs- és PR vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.
Szörnyűség történt az autópályán, gyerekek miatt aggódik a fél ország