Leszorítás, autóból üvöltözés az M1-esen: videó rögzítette az ámokfutót

Sajnos egy fedélzeti kamerán rögzített jelenet is erről tanúskodik, amelyet a Budapesti Autósok Közösségének küldte el a felvétel készítője. A jelenet Hegyeshalom felé vezető oldalon történt, körülbelül 8-10 kilométerre a határtól.

A "főhősünk" az a fehér furgonos, aki úgy kezdte a jelenetet, hogy mindenkit tolt maga előtt, a követési távolságot persze hírből sem ismerte...

Ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is „összeveszett”, mert egymásra húzták – talán véletlenül – a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással. Na ekkor éreztem, hogy itt még lehetnek meglepetések, és elindítottam a felvételt.

– írta a felvétel készítője.

Az indulatok elszabadultak, a furgonos a külső sáv felé rántotta a kormányt, a fekete autóst a szalagkorlát felé taszította, leszorítva az útról. Ezután láthatóan egy kergetőzés indult a sűrű forgalmú pályán a két autós között, majd a fekete kocsi félreállt. Nem úgy a furgonos, aki teljes gázzal, sőt a sebességhatárt túllépve menekülni kezdett a határ felé.