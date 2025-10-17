október 17., péntek

Hedvig névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ijesztő jelenet

24 perce

Leszorítás, autóból üvöltözés az M1-esen: videó rögzítette az ámokfutót

Címkék#Budapesti Autósok Közösség#fedélzeti kamera#M1-es autópálya#követési távolság

A sűrű forgalmú, terelésektől, sebességkorlátozó szakaszoktól terhelt sztrádán ijesztő jelenetek zajlottak. Fedélzeti kamera rögzítette az M1-es autópálya ámokfutóját.

Feleki Marietta

Nemhiába akadtak ki nemrég olvasóink is az M1-es autópálya közlekedési moráljától. A felújítás alatt levő sztrádán lassan már senki nem érzi magát biztonságban a mindennapos atrocitások miatt. Kérdés, hogy vajon a videón látható ámokfutó furgonos mire rágott be, hogy majdnem balesetet is okozott mérgében. 

M1-es autópálya leszorította az útról az autóst
Balesetveszélyes helyzet az M1-es autópálya egyik szakaszán
Forrás: Bp.-i Autósok Közössége

Leszorítás, üvöltözés az M1-es autópálya forgalmában

Facebook posztunk alatt rengetegen kifejtették véleményüket az M1-esen tapasztalható közlekedési morálról. A sztrádán olvasóink szerint nem a szabályokat követők, hanem a leggyorsabbak diktálnak.

Sajnos egy fedélzeti kamerán rögzített jelenet is erről tanúskodik, amelyet a Budapesti Autósok Közösségének küldte el a felvétel készítője. A jelenet Hegyeshalom felé vezető oldalon történt, körülbelül 8-10 kilométerre a határtól. 

A "főhősünk" az a fehér furgonos, aki úgy kezdte a jelenetet, hogy mindenkit tolt maga előtt, a követési távolságot persze hírből sem ismerte...

Ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is „összeveszett”, mert egymásra húzták – talán véletlenül – a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással. Na ekkor éreztem, hogy itt még lehetnek meglepetések, és elindítottam a felvételt.

 – írta a felvétel készítője.

Az indulatok elszabadultak, a furgonos a külső sáv felé rántotta a kormányt, a fekete autóst a szalagkorlát felé taszította, leszorítva az útról. Ezután láthatóan egy kergetőzés indult a sűrű forgalmú pályán a két autós között, majd a fekete kocsi félreállt. Nem úgy a furgonos, aki teljes gázzal, sőt a sebességhatárt túllépve menekülni kezdett a határ felé.

Határon állították meg a furgonost

– Menet közben felhívtam a 112-t, ahol elmondtam részletesen az esetet, a rendszámot és az autó leírását, majd kértem rendőri intézkedést. Átkapcsoltak a rendőrségre, ahol újból elmondtam mindent, és megnyugtattak, hogy odaszólnak a határátkelőhöz az osztrák kollégáknak A határon a rendőrnek dudálva-villogtatva, vész-villogózva jeleztem, hogy gond van - írta a felvételt készítő. – A rendőr elvette az iratait és félreállította, viszont nekem tovább kellett jönnöm. Belátom, ez hiba volt, mert a videót így nem tudtam átadni a rendőrségnek.

A rendrőség nemrég arról tájékoztatott, hogy a felújítás alatt levő  M1-esen folyamatosan ellenőriznek, akár a helikoptereket is bevetik a balesetek, tragédiák megelőzésére. Ám az elmúlt napok sajnos azt bizonyítják, hogy M1-es biztonsága nem csak a rendőrökön múlik. Szinte minden nap balesettel indul, és az elmúlt hónapban nem is egy halálos kimenetelű tragédia is történt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu