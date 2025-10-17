24 perce
Leszorítás, autóból üvöltözés az M1-esen: videó rögzítette az ámokfutót
A sűrű forgalmú, terelésektől, sebességkorlátozó szakaszoktól terhelt sztrádán ijesztő jelenetek zajlottak. Fedélzeti kamera rögzítette az M1-es autópálya ámokfutóját.
Nemhiába akadtak ki nemrég olvasóink is az M1-es autópálya közlekedési moráljától. A felújítás alatt levő sztrádán lassan már senki nem érzi magát biztonságban a mindennapos atrocitások miatt. Kérdés, hogy vajon a videón látható ámokfutó furgonos mire rágott be, hogy majdnem balesetet is okozott mérgében.
Leszorítás, üvöltözés az M1-es autópálya forgalmában
Facebook posztunk alatt rengetegen kifejtették véleményüket az M1-esen tapasztalható közlekedési morálról. A sztrádán olvasóink szerint nem a szabályokat követők, hanem a leggyorsabbak diktálnak.
"Eldönthetem, hogy az életem vagy a szabálykövetés a fontosabb" - kiborultak az M1-es sofőrjei
Sajnos egy fedélzeti kamerán rögzített jelenet is erről tanúskodik, amelyet a Budapesti Autósok Közösségének küldte el a felvétel készítője. A jelenet Hegyeshalom felé vezető oldalon történt, körülbelül 8-10 kilométerre a határtól.
A "főhősünk" az a fehér furgonos, aki úgy kezdte a jelenetet, hogy mindenkit tolt maga előtt, a követési távolságot persze hírből sem ismerte...
Ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is „összeveszett”, mert egymásra húzták – talán véletlenül – a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással. Na ekkor éreztem, hogy itt még lehetnek meglepetések, és elindítottam a felvételt.
– írta a felvétel készítője.
Az indulatok elszabadultak, a furgonos a külső sáv felé rántotta a kormányt, a fekete autóst a szalagkorlát felé taszította, leszorítva az útról. Ezután láthatóan egy kergetőzés indult a sűrű forgalmú pályán a két autós között, majd a fekete kocsi félreállt. Nem úgy a furgonos, aki teljes gázzal, sőt a sebességhatárt túllépve menekülni kezdett a határ felé.
Az M1-es autópálya összes terelései egy helyen! Itt van minden, amire készülnöd kell
Határon állították meg a furgonost
– Menet közben felhívtam a 112-t, ahol elmondtam részletesen az esetet, a rendszámot és az autó leírását, majd kértem rendőri intézkedést. Átkapcsoltak a rendőrségre, ahol újból elmondtam mindent, és megnyugtattak, hogy odaszólnak a határátkelőhöz az osztrák kollégáknak A határon a rendőrnek dudálva-villogtatva, vész-villogózva jeleztem, hogy gond van - írta a felvételt készítő. – A rendőr elvette az iratait és félreállította, viszont nekem tovább kellett jönnöm. Belátom, ez hiba volt, mert a videót így nem tudtam átadni a rendőrségnek.
A rendrőség nemrég arról tájékoztatott, hogy a felújítás alatt levő M1-esen folyamatosan ellenőriznek, akár a helikoptereket is bevetik a balesetek, tragédiák megelőzésére. Ám az elmúlt napok sajnos azt bizonyítják, hogy M1-es biztonsága nem csak a rendőrökön múlik. Szinte minden nap balesettel indul, és az elmúlt hónapban nem is egy halálos kimenetelű tragédia is történt.