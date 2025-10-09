Látványos légi felvételeken az M1-es autópálya bővítése

Az M1-es autópálya bővítése új szakaszába lépett: a kivitelező már a töltések szélesítésén dolgozik, hogy kialakíthassák az ideiglenes forgalmi rendet. A munkálatok a Budapest és Hegyeshalom közötti szakaszokon több helyen is zajlanak, a fejlesztés célja pedig, hogy a jövőben akár 2x4 sávon is haladhasson a forgalom.

Forrás: MKIF Zrt.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) szeptember elején kezdte meg az M1-es autópálya főpályájának bővítési munkálatait. A következő hetekben több helyen is ideiglenes forgalmi rendet alakítanak ki, hogy a kivitelezés idején is biztosított legyen a gördülékeny közlekedés.

Épülnek az M1-es autópálya új sávjainak töltései

A magyarepitok.hu tájékoztatása szerint jelenleg a töltésszélesítési feladatok zajlanak. Ezeken a szakaszokon ideiglenes pályaszerkezet épül, amely lehetővé teszi, hogy a forgalom a Budapest felé vezető oldalon mindkét irányban 2+2 sávon haladhasson a Hegyeshalom felé tartó oldal bővítése alatt. A cég által közzétett fotókon jól látszik, hogy több ütemben, folyamatosan épül ki az úgynevezett „2+1+1” terelés, amely a töltések kiszélesítését is lehetővé teszi.

A beruházás több ütemben valósul meg: az M0-s autóút és Bicske közötti szakasz 2028 augusztusáig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó rész pedig 2029 augusztusáig készül el. A fejlesztés révén az 1-es autópálya 78 kilométeren bővül 2x3 sávra, és oldalanként egy-egy teljes értékű, úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely szükség esetén forgalmi sávként használható lesz. A projekt végén a Budapest és Győr közötti szakaszon akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom – ez jelentősen gyorsíthatja és biztonságosabbá teheti a közlekedést az ország egyik legforgalmasabb autópályáján.

Vészhelyzeti leállóöblök segítik a biztonságot

A Kemma.hu pár napja arról írt, hogy az M1-es autópálya bővítésében érintett szakaszokon már elkészültek a vészhelyzeti leállóöblök, amelyek a közlekedők biztonságát szolgálják az ideiglenes 2+1+1 forgalmi rend bevezetésével. Az öblök a belső elválasztósávban, a külső sáv mellett, valamint a munkaterület mellett kerültek kialakításra, így probléma esetén gyorsan elhagyhatóak az aktív forgalmi sávok. Az MKIF Zrt. animációs videója szemléletesen mutatja be, hogyan kell ezeket rendeltetésszerűen használni.