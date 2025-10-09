2 órája
Látványos légi felvételeken az M1-es autópálya bővítése
Több szakaszon is megkezdődött a töltések szélesítése, hogy kialakíthassák az ideiglenes forgalmi rendet. Az M1-es autópálya fejlesztése újabb mérföldkőhöz érkezett, a munkálatok immár látványosan zajlanak a főpálya mentén.
Az M1-es autópálya bővítése új szakaszába lépett: a kivitelező már a töltések szélesítésén dolgozik, hogy kialakíthassák az ideiglenes forgalmi rendet. A munkálatok a Budapest és Hegyeshalom közötti szakaszokon több helyen is zajlanak, a fejlesztés célja pedig, hogy a jövőben akár 2x4 sávon is haladhasson a forgalom.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) szeptember elején kezdte meg az M1-es autópálya főpályájának bővítési munkálatait. A következő hetekben több helyen is ideiglenes forgalmi rendet alakítanak ki, hogy a kivitelezés idején is biztosított legyen a gördülékeny közlekedés.
Épülnek az M1-es autópálya új sávjainak töltései
A magyarepitok.hu tájékoztatása szerint jelenleg a töltésszélesítési feladatok zajlanak. Ezeken a szakaszokon ideiglenes pályaszerkezet épül, amely lehetővé teszi, hogy a forgalom a Budapest felé vezető oldalon mindkét irányban 2+2 sávon haladhasson a Hegyeshalom felé tartó oldal bővítése alatt. A cég által közzétett fotókon jól látszik, hogy több ütemben, folyamatosan épül ki az úgynevezett „2+1+1” terelés, amely a töltések kiszélesítését is lehetővé teszi.
A beruházás több ütemben valósul meg: az M0-s autóút és Bicske közötti szakasz 2028 augusztusáig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó rész pedig 2029 augusztusáig készül el. A fejlesztés révén az 1-es autópálya 78 kilométeren bővül 2x3 sávra, és oldalanként egy-egy teljes értékű, úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely szükség esetén forgalmi sávként használható lesz. A projekt végén a Budapest és Győr közötti szakaszon akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom – ez jelentősen gyorsíthatja és biztonságosabbá teheti a közlekedést az ország egyik legforgalmasabb autópályáján.
Vészhelyzeti leállóöblök segítik a biztonságot
A Kemma.hu pár napja arról írt, hogy az M1-es autópálya bővítésében érintett szakaszokon már elkészültek a vészhelyzeti leállóöblök, amelyek a közlekedők biztonságát szolgálják az ideiglenes 2+1+1 forgalmi rend bevezetésével. Az öblök a belső elválasztósávban, a külső sáv mellett, valamint a munkaterület mellett kerültek kialakításra, így probléma esetén gyorsan elhagyhatóak az aktív forgalmi sávok. Az MKIF Zrt. animációs videója szemléletesen mutatja be, hogyan kell ezeket rendeltetésszerűen használni.
Az MKIF közleménye szerint a biztonság érdekében a bővítés ideje alatt kamionmentők is 0–24 órás készenlétben állnak a mérnökségi telepeken, hogy szükség esetén mielőbb felszabadítható legyen a pálya. Fontos, hogy a munkálatok teljes ideje alatt 2x2 sáv biztosított marad mindkét irányba, így a személyautók és tehergépjárművek zavartalanul közlekedhetnek.
Az M1-es fejlesztése nem pusztán sávbővítés: összesen 72 alul- és felüljárót építenek át, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, emellett 4 új csomópont is létesül. A projekt részeként 6 komplex pihenőhely teljes megújítása, további pihenők bővítése, mintegy 300 új kamionparkoló, modern vízelvezető rendszerek és nagyobb zajvédő falak is készülnek.
A munkálatok eredményeként a közlekedők hosszú távon is biztonságosabb és kényelmesebb autópályát vehetnek majd birtokba.
Látványos videón az M1-es bővítése: így működnek a vészhelyzeti leállóöblök
A fejlesztés ütemei
A projekt több szakaszban valósul meg:
- az M0 és Bicske közötti rész várhatóan 2028 augusztusáig,
- a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.
A későbbi ütemekben a Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek.
A jó hír, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a kétszer két sávos forgalom, így bár torlódásokra és terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.
Az M1-es autópálya a megye ütőere: összeköti a térséget Budapesttel, Győrrel és Bécs irányával. A mostani fejlesztés révén a helyiek gyorsabban és biztonságosabban érhetik el munkahelyüket, a vállalkozások számára pedig könnyebb lesz az áruszállítás. A zajvédő falak, új pihenők és biztonságosabb csomópontok pedig a környéken élők életminőségét is javítják – nemcsak az autósokét, hanem azokét is, akik az autópálya menti településeken élnek.