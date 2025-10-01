október 1., szerda

Őrület

1 órája

Videón az M1-es „halálkaravánja”, senki sem mert a közelébe menni

Majdnem nap mint nap szörnyű híreket kapunk az autópályáról. És úgy tűnik nem véletlenül, videón egy őrült kamionos aki fenntartotta a forgalmat és megrémítette a sofőröket az M1-es autópálya Tatabányai szakaszán.

Kemma.hu

Rengeteg olyan videó kering az interneten, ahol egy sofőr őrültebbnél őrültebb módon vezet. A kemma.hu is több ilyen felvételt bemutatott már: volt, amikor valaki a lábát kilógatva vezetett a halálúton, vagyis a 81-es főúton. Olyan videó is van, amelyet maguk a rendőrök tettek közzé. Most pedig egy saját felvételt is hoztunk egy „halálkaravánról”, az M1-es autópálya tatabányai szakaszáról.

Halálkaraván az M1-es autópálya Tatabányai szakaszán
Fotó: Kemma.hu
Fotó: Kemma.hu

Az M1-es autópálya egyik réme

Szinte minden héten hallunk szörnyűbbnél szörnyűbb híreket az M1-es autópálya különböző szakaszairól. Az előző héten két halálos baleset is történt, ahol többen életüket vesztették.

A mai nap folyamán pedig egy őrült sofőrt sikerült lencsevégre kapnunk az M1-es tatabányai részén. Egy kamion, amely autókat szállított, a belső sávban össze-vissza sodródva közlekedett. A mögötte haladók inkább nagyobb követési távolságot tartottak, senki sem merte megelőzni a „halálkaravánt”.

 

 

