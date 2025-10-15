Videó: ezért van útzár a Tarján-Tatabánya közti szerpentinen

Elért Tatabányáig az M1-es autópálya bővítése, amelyet a sztráda melletti utakon is lehet tapasztalni. A sztráda alatt is futó 1119-es úton terelik a forgalmat, kiderült, miért és meddig.

Az M1-es autópálya alatt futó 1119-es út

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

M1-es autópálya bővítése elérte Tatabánya hídját

Az M1-es hatsávosítása és felújítása a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. égisze alatt történik. A sztrádán és térségében újabb mérföldkőhöz érkeztek a munkálatok. A cég Facebook-oldalának tájékoztatása szerint töltésszélesítési munkálatok mellett folyamatosan zajlanak a hidak megerősítési, átépítési munkálatai is.

Várhatóan a hét végére kiépül az új ideiglenes forgalmi rend a 2+1+1-es terelés az M0-ás és Tatabánya-Óváros között, melyet majd várhatóan hónap végén a Tatabánya-Óváros és Tatabánya-Centrum szakasz követ.