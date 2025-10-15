35 perce
Videó: ezért van útzár a Tarján-Tatabánya közti szerpentinen
A szerpentinen félpályás útzár várja az autósokat jó ideig. Az M1-es autópálya bővítést végző cégtől megtudtuk, meddig lesz útlezárás és miért.
Elért Tatabányáig az M1-es autópálya bővítése, amelyet a sztráda melletti utakon is lehet tapasztalni. A sztráda alatt is futó 1119-es úton terelik a forgalmat, kiderült, miért és meddig.
M1-es autópálya bővítése elérte Tatabánya hídját
Az M1-es hatsávosítása és felújítása a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. égisze alatt történik. A sztrádán és térségében újabb mérföldkőhöz érkeztek a munkálatok. A cég Facebook-oldalának tájékoztatása szerint töltésszélesítési munkálatok mellett folyamatosan zajlanak a hidak megerősítési, átépítési munkálatai is.
Várhatóan a hét végére kiépül az új ideiglenes forgalmi rend a 2+1+1-es terelés az M0-ás és Tatabánya-Óváros között, melyet majd várhatóan hónap végén a Tatabánya-Óváros és Tatabánya-Centrum szakasz követ.
10 perc alatt elautóztunk Tátról Tatabányáig - gyertek velünk
A munkát a Tarján és Tatabánya közt az 1119-es úton autózók is tapasztalhatják. Az út egy szakasza ugyanis az M1-es autópálya hídja alatt megy el, ahol nemrég félpályás útzár van érvényben, az autósokat lámpa irányítja. Az MKIF-et levélben kérdeztük, mi történik pontosan a szakaszon.
A híd körül dolgoznak a gépek
Mint a cég kommunikációs igazgatósága a Kemma.hu-t tájékoztatta, az M1-es autópálya Intelligens Közlekedési Rendszerrel kiegészített, 2x3 sávra történő bővítéséhez kapcsolódó, hídátépítési munkálatok zajlanak a tatabányai szakaszon is. A folyamat során a jelenlegi pályahíd szélesítése történik és az ehhez szükséges munkák folynak:
- cölöpözési lavírsíkok kialakítása,
- cölöpök és cölöpösszefogók építése,
- az M1 főváros felé vezető oldali hídján a szegély és a leállósáv lebontása,
- az M1 főváros felé vezető oldalán a szárnyfalak bontása, hídfők cölöpözése,
- az M1 főváros felé vezető oldalán új pillérek, fejgerendák és a hídfők, szárnyfalak építése,
- az M1 főváros felé vezető oldalán elő- és háttöltések építése,
- gerendák beemelése,
- pályalemez és szegély építése,
- aszfaltozás,
- rézsűburkolás,
- korlát építése
A cég közééseszerint a munkálatok várhatóan 2026. őszéig tartanak majd. Az autósok tehát a szerpentinen közlekedve számítsanak a félpályás útzárra.
A fejlesztés ütemei
A projekt több szakaszban valósul meg:
- az M0 és Bicske közötti rész várhatóan 2028 augusztusáig,
- a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.
A későbbi ütemekben a Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek.
A jó hír, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a kétszer két sávos forgalom, így bár torlódásokra és terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.