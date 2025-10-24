Baleset történt az M1-esen: mondjuk, hol áll a sor

Péntek délelőtt baleset történt az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán. A forgalom jelenleg is akadozik, a torlódás már meghaladta a 4 kilométert.

Az M1-es autópálya 95-ös kilométerénél történt ütközés több kilométeres torlódást okozott

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Baleset bénítja az M1-es autópálya határ felé vezető oldalát

A MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a karambol a 95-ös kilométerszelvénynél történt, és rövid idő alatt jelentős torlódást okozott. A feltorlódott járműoszlop hossza meghaladta a 4 kilométert. A baleset körülményeiről egyelőre nem érkezett részletes hivatalos információ.