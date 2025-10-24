október 24., péntek

Baleset

2 órája

Baleset történt az M1-esen: mondjuk, hol áll a sor

Péntek délelőtt újabb baleset történt a nyugat felé tartó autópálya-szakaszon. Az M1-es autópálya 95-ös kilométerszelvényénél történt ütközés miatt több kilométeres torlódás alakult ki.

Kemma.hu

Péntek délelőtt baleset történt az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán. A forgalom jelenleg is akadozik, a torlódás már meghaladta a 4 kilométert.

Az M1-es autópálya 95-ös kilométerénél történt ütközés több kilométeres torlódást okozott
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Baleset bénítja az M1-es autópálya határ felé vezető oldalát

A MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a karambol a 95-ös kilométerszelvénynél történt, és rövid idő alatt jelentős torlódást okozott. A feltorlódott járműoszlop hossza meghaladta a 4 kilométert. A baleset körülményeiről egyelőre nem érkezett részletes hivatalos információ.

Már csütörtökön is gond volt az M1-esen

Egy nappal korábban, csütörtökön a 63-as kilométernél történt baleset az M1-es autópályán, szintén a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Akkor csak egy sáv maradt járható. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli nőt szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel.

Egyre gyakoribbak a karambolok az ünnepek előtt

A hosszú hétvégék és ünnepi időszakok közeledtével gyakrabban történnek balesetek az autópályákon. Az M1-es különösen érintett, mivel ez az egyik legforgalmasabb útvonal Magyarországon, főleg pénteki napokon és szabadságolási időszakokban.

