2 órája
Baleset történt az M1-esen: mondjuk, hol áll a sor
Péntek délelőtt újabb baleset történt a nyugat felé tartó autópálya-szakaszon. Az M1-es autópálya 95-ös kilométerszelvényénél történt ütközés miatt több kilométeres torlódás alakult ki.
Péntek délelőtt baleset történt az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán. A forgalom jelenleg is akadozik, a torlódás már meghaladta a 4 kilométert.
Baleset bénítja az M1-es autópálya határ felé vezető oldalát
A MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a karambol a 95-ös kilométerszelvénynél történt, és rövid idő alatt jelentős torlódást okozott. A feltorlódott járműoszlop hossza meghaladta a 4 kilométert. A baleset körülményeiről egyelőre nem érkezett részletes hivatalos információ.
Már csütörtökön is gond volt az M1-esen
Egy nappal korábban, csütörtökön a 63-as kilométernél történt baleset az M1-es autópályán, szintén a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Akkor csak egy sáv maradt járható. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli nőt szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel.
Itt a mentősök válasza, kórházba szállítottak egy sérültet az M1-es baleset helyszínéről
Egyre gyakoribbak a karambolok az ünnepek előtt
A hosszú hétvégék és ünnepi időszakok közeledtével gyakrabban történnek balesetek az autópályákon. Az M1-es különösen érintett, mivel ez az egyik legforgalmasabb útvonal Magyarországon, főleg pénteki napokon és szabadságolási időszakokban.