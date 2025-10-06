október 6., hétfő

Közlekedés

7 perce

Hatalmas a torlódás az M1-esen, ez okozza most a fennakadást

Címkék#m1-es#munkálatok#dugó#torlódás#sztráda#autósok#M1-es autópálya

Mondjuk, mi hátráltatja most a közlekedést.

Kemma.hu

Az utinform.hu legfrissebb tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske térségében, a 36-os kilométer és a 38-as kilométer között burkolatjeleket festenek fel a külső sáv zárása mellett. Az aktuális munkaterület mögött emiatt 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.

Hatalmas torlódás az M1-es autópálya egyik szakaszán
Hatalmas torlódás az M1-es autópálya egyik szakaszán
Fotó:  Wierl Ádám / Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Rengeteg a munka az M1-es autópályán

Ahogyan azt mi is megírtuk, szeptember elsején elindult az M1-es autópálya történetének legnagyobb fejlesztése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul, ami óriási előrelépést jelent a közlekedésben – és különösen Komárom-Esztergom vármegye számára.

Mennyi ideig tart az M1-es autópálya fejlesztése?

A projekt több ütemben valósul meg:

  • az M0 és Bicske közötti szakasz várhatóan 2028 augusztusáig,
  • a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.
  • Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek, de ezek később indulnak.

A jó hír, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a kétszer 2 sávos forgalom, így bár torlódásokra, terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.

 

