1 órája
Hatalmas a torlódás az M1-esen, ez okozza most a fennakadást
Mondjuk, mi hátráltatja most a közlekedést.
Az utinform.hu legfrissebb tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske térségében, a 36-os kilométer és a 38-as kilométer között burkolatjeleket festenek fel a külső sáv zárása mellett. Az aktuális munkaterület mögött emiatt 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.
Rengeteg a munka az M1-es autópályán
Ahogyan azt mi is megírtuk, szeptember elsején elindult az M1-es autópálya történetének legnagyobb fejlesztése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul, ami óriási előrelépést jelent a közlekedésben – és különösen Komárom-Esztergom vármegye számára.
Mennyi ideig tart az M1-es autópálya fejlesztése?
A projekt több ütemben valósul meg:
- az M0 és Bicske közötti szakasz várhatóan 2028 augusztusáig,
- a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.
- Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek, de ezek később indulnak.
A jó hír, hogy a kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a kétszer 2 sávos forgalom, így bár torlódásokra, terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.