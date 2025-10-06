Hatalmas a torlódás az M1-esen, ez okozza most a fennakadást

Az utinform.hu legfrissebb tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske térségében, a 36-os kilométer és a 38-as kilométer között burkolatjeleket festenek fel a külső sáv zárása mellett. Az aktuális munkaterület mögött emiatt 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.

Hatalmas torlódás az M1-es autópálya egyik szakaszán

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Rengeteg a munka az M1-es autópályán

Ahogyan azt mi is megírtuk, szeptember elsején elindult az M1-es autópálya történetének legnagyobb fejlesztése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul, ami óriási előrelépést jelent a közlekedésben – és különösen Komárom-Esztergom vármegye számára.