október 11., szombat

Brigitta névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

20 perce

A rendőrök szerint emiatt szaporodtak meg a balesetek az M1-esen

Címkék#munka#útburkolat#járműforgalom baleset#veszély#balesetek#autópálya#környezet

Sorra történnek a balesetek a felújítás alatt álló gyorsforgalmi úton. Az M1-es autópálya forgalmát sávelhúzások, torlódások és türelmetlen sofőrök nehezítik, ami komoly veszélyeket rejt. A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel és helikopteres megfigyeléssel próbálja megelőzni az újabb tragédiákat.

Goletz-DeáK Viktória

A fékek csikordulnak, villog a vészjelző, és percek alatt áll a sor – sok autós számára ez a látvány már ismerős az M1-es autópálya Komárom-esztergomi szakaszain is. Az elmúlt hetekben is több súlyos baleset történt a forgalmas sztrádán, ahol a bővítési munkák miatt szinte hetente változik a közlekedés rendje. A Kemma.hu annak járt utána, mi okozza leggyakrabban a bajt, és mit tapasztalnak a rendőrök a helyszínen.

Hatalmas torlódások az M1-es autópálya vármegyei szakaszain is a felújítási munkák miatt. A rendőrség elmondta, hogy mi okozza a legtöbb balesetet
Hatalmas torlódások az M1-es autópálya vármegyei szakaszain is a felújítási munkák miatt. A rendőrség elmondta, hogy mi okozza a legtöbb balesetet 
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Az M1-es autópályán 2025 márciusa óta zajlanak a háromsávosítás előkészületei, valamint az útburkolat és a környezet karbantartási munkái. Az MKIF Zrt. Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága által végzett terelések és sávelhúzások miatt a járműforgalom sok helyen lelassul, a torlódások pedig jelentősen növelik a balesetek kockázatát.

M1-es autópálya: ezért sok a baleset?

A vármegyei rendőrkapitányság a Kemma.hu megkeresésére elmondta:
– Az autópálya útburkolatának és környezetének karbantartása, valamint a három sávosítás előkészületei miatt az MKIF Zrt. Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága 2025 márciusa óta folytatja az útburkolati munkák végzését, ezért rendszeresek a sávelhúzások, terelések, melyek a járműforgalom lassulásához, kisebb-nagyobb torlódásokhoz vezetnek, ezzel növelik a közlekedési balesetek bekövetkezésének kockázatát. Az útpálya túlzsúfoltsága egyes járművezetőkből türelmetlenséget vált ki, ezért gyakoriak a követési távolság meg nem tartásából eredő „ráfutásos”, illetve az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztásából adódó „pályaelhagyásos” balesetek – fogalmaztak.

A rendőrség szerint az M1-esen 

  • a követési távolság be nem tartása, 
  • a relatív gyorshajtás, 
  • a figyelmetlen vezetés és 
  • az elsőbbség meg nem adása számítanak a leggyakoribb baleseti okoknak.

Helikopterrel is ellenőrzik az autósokat

A hatóságok fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekkel – időnként helikopter bevonásával – próbálják megelőzni a szabálysértéseket. A pihenőkben szabálytalanul megállókat és a szabálytalanul előző teherautókat is rendszeresen ellenőrzik, és szankcionálják.
A nyári időszakban a motoros egységek jelenlétét is növelték, hogy a balesetek esetén gyorsabban tudjanak reagálni.

Ezt tanácsolják a szakemberek

A rendőrség külön felhívja a figyelmet arra, hogy baleset vagy műszaki hiba esetén mindig a biztonság az első:

  • ha lehet, pihenőhelyen álljunk meg,
  • ha azonnali megállás szükséges, kapcsoljuk be a vészvillogót,
  • mindenki azonnal hagyja el a járművet,
  • viseljünk láthatósági mellényt,
  • és a szalagkorláton kívül várjuk meg a segítséget.
  • ha saját életünk, testi épségünk veszélyeztetése nélkül muk meg

Külön figyelmeztetnek a „katasztrófaturizmus” veszélyeire is:

– Közúti közlekedési baleset észlelésekor ne lassítsanak indokolatlanul, ne nézelődjenek, fotózzanak vagy videózzanak, mert ez nemcsak torlódást, hanem újabb balesetet is okozhat – hangsúlyozták.

A téli időszak közeledtével a rendőrség arra is emlékeztet, hogy a látni és látszani elv betartása, a nagyobb követési távolság és a biztonsági öv használata életeket menthet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu