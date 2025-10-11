2 órája
A rendőrök szerint emiatt szaporodtak meg a balesetek az M1-esen
Sorra történnek a balesetek a felújítás alatt álló gyorsforgalmi úton. Az M1-es autópálya forgalmát sávelhúzások, torlódások és türelmetlen sofőrök nehezítik, ami komoly veszélyeket rejt. A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel és helikopteres megfigyeléssel próbálja megelőzni az újabb tragédiákat.
A fékek csikordulnak, villog a vészjelző, és percek alatt áll a sor – sok autós számára ez a látvány már ismerős az M1-es autópálya Komárom-esztergomi szakaszain is. Az elmúlt hetekben is több súlyos baleset történt a forgalmas sztrádán, ahol a bővítési munkák miatt szinte hetente változik a közlekedés rendje. A Kemma.hu annak járt utána, mi okozza leggyakrabban a bajt, és mit tapasztalnak a rendőrök a helyszínen.
Az M1-es autópályán 2025 márciusa óta zajlanak a háromsávosítás előkészületei, valamint az útburkolat és a környezet karbantartási munkái. Az MKIF Zrt. Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága által végzett terelések és sávelhúzások miatt a járműforgalom sok helyen lelassul, a torlódások pedig jelentősen növelik a balesetek kockázatát.
M1-es autópálya: ezért sok a baleset?
A vármegyei rendőrkapitányság a Kemma.hu megkeresésére elmondta:
– Az autópálya útburkolatának és környezetének karbantartása, valamint a három sávosítás előkészületei miatt az MKIF Zrt. Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága 2025 márciusa óta folytatja az útburkolati munkák végzését, ezért rendszeresek a sávelhúzások, terelések, melyek a járműforgalom lassulásához, kisebb-nagyobb torlódásokhoz vezetnek, ezzel növelik a közlekedési balesetek bekövetkezésének kockázatát. Az útpálya túlzsúfoltsága egyes járművezetőkből türelmetlenséget vált ki, ezért gyakoriak a követési távolság meg nem tartásából eredő „ráfutásos”, illetve az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztásából adódó „pályaelhagyásos” balesetek – fogalmaztak.
A rendőrség szerint az M1-esen
- a követési távolság be nem tartása,
- a relatív gyorshajtás,
- a figyelmetlen vezetés és
- az elsőbbség meg nem adása számítanak a leggyakoribb baleseti okoknak.
Helikopterrel is ellenőrzik az autósokat
A hatóságok fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekkel – időnként helikopter bevonásával – próbálják megelőzni a szabálysértéseket. A pihenőkben szabálytalanul megállókat és a szabálytalanul előző teherautókat is rendszeresen ellenőrzik, és szankcionálják.
A nyári időszakban a motoros egységek jelenlétét is növelték, hogy a balesetek esetén gyorsabban tudjanak reagálni.
Ezt tanácsolják a szakemberek
A rendőrség külön felhívja a figyelmet arra, hogy baleset vagy műszaki hiba esetén mindig a biztonság az első:
- ha lehet, pihenőhelyen álljunk meg,
- ha azonnali megállás szükséges, kapcsoljuk be a vészvillogót,
- mindenki azonnal hagyja el a járművet,
- viseljünk láthatósági mellényt,
- és a szalagkorláton kívül várjuk meg a segítséget.
- ha saját életünk, testi épségünk veszélyeztetése nélkül muk meg
Külön figyelmeztetnek a „katasztrófaturizmus” veszélyeire is:
– Közúti közlekedési baleset észlelésekor ne lassítsanak indokolatlanul, ne nézelődjenek, fotózzanak vagy videózzanak, mert ez nemcsak torlódást, hanem újabb balesetet is okozhat – hangsúlyozták.
A téli időszak közeledtével a rendőrség arra is emlékeztet, hogy a látni és látszani elv betartása, a nagyobb követési távolság és a biztonsági öv használata életeket menthet.