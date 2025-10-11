A rendőrök szerint emiatt szaporodtak meg a balesetek az M1-esen

A fékek csikordulnak, villog a vészjelző, és percek alatt áll a sor – sok autós számára ez a látvány már ismerős az M1-es autópálya Komárom-esztergomi szakaszain is. Az elmúlt hetekben is több súlyos baleset történt a forgalmas sztrádán, ahol a bővítési munkák miatt szinte hetente változik a közlekedés rendje. A Kemma.hu annak járt utána, mi okozza leggyakrabban a bajt, és mit tapasztalnak a rendőrök a helyszínen.

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Az M1-es autópályán 2025 márciusa óta zajlanak a háromsávosítás előkészületei, valamint az útburkolat és a környezet karbantartási munkái. Az MKIF Zrt. Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága által végzett terelések és sávelhúzások miatt a járműforgalom sok helyen lelassul, a torlódások pedig jelentősen növelik a balesetek kockázatát.

M1-es autópálya: ezért sok a baleset?

A vármegyei rendőrkapitányság a Kemma.hu megkeresésére elmondta:

– Az autópálya útburkolatának és környezetének karbantartása, valamint a három sávosítás előkészületei miatt az MKIF Zrt. Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága 2025 márciusa óta folytatja az útburkolati munkák végzését, ezért rendszeresek a sávelhúzások, terelések, melyek a járműforgalom lassulásához, kisebb-nagyobb torlódásokhoz vezetnek, ezzel növelik a közlekedési balesetek bekövetkezésének kockázatát. Az útpálya túlzsúfoltsága egyes járművezetőkből türelmetlenséget vált ki, ezért gyakoriak a követési távolság meg nem tartásából eredő „ráfutásos”, illetve az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztásából adódó „pályaelhagyásos” balesetek – fogalmaztak.