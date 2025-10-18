október 18., szombat

Autópálya

1 órája

Ez az 5 legfontosabb térkép most az M1-esen autózóknak, fontos bejelentést tett az MKIF

Címkék#forgalom#projekt#csomópont#autópálya

Folyamatosan zajlik a gyorsforgalmi út fejlesztése, újabb terelésekre kell számítani. Az M1 bővítés miatt Tatabánya térségében is megváltozott a forgalmi rend.

Kemma.hu

Folyamatosan halad az M1-es autópálya bővítése, amely a Budapest és Győr közötti szakasz teljes korszerűsítését célozza. Az M1 bővítés jelenlegi ütemében újabb ideiglenes forgalmi rend lépett életbe az M0 és Tatabánya-Óváros között, ami több ponton is érinti a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszokat.

Az M1 bővítés legújabb szakaszán már a 2+1+1-es ideiglenes forgalmi rend segíti a munkálatokat
Az M1 bővítés legújabb szakaszán már a 2+1+1-es ideiglenes forgalmi rend segíti a munkálatokat
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Újabb szakaszhoz ért az M1 bővítése

Az MKIF Zrt. friss közlése szerint a héten elkészült az új 2+1+1-es ideiglenes sávkiosztás. A főváros felé vezető oldalon egy új ideiglenes pályaszerkezeten haladhat a forgalom, így Budapest irányába két sáv, Győr felé pedig egy-egy szűkített sáv áll rendelkezésre. A bevezetett terelés lehetővé teszi a töltésszélesítési munkák zavartalan folytatását – ezek képezik az alapját a majdani új sávok kialakításának. Az ideiglenes rend várhatóan november közepéig lesz érvényben.

Korábban is több ponton vezettek be terelést

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, szeptember elején indultak el a bővítési munkálatok több szakaszon is. A 15-ös és a 62-es km között például a belső sávokat zárták le, és a járművek a külső és a leállósávon haladhatnak. Szárliget és Tatabánya között sávelhúzással oldják meg a haladást, míg Tatabánya-Óváros csomópontnál hídépítés zajlik, emiatt váltakozó irányú forgalom van érvényben. Komárom térségében aszfaltozás miatt zártak le sávokat, Lébény és Mosonmagyaróvár között pedig a Lajta és Hanság pihenőn keresztül vezették át a forgalmat.

Térképen az új forgalmi rend az autópályán
Térképen az új forgalmi rend az autópályán
Forrás: Facebook/MKIF

Nemcsak új sávok, hanem modernizáció is zajlik

A projekt célja túlmutat a sávbővítésen: az érintett szakaszokon új zajvédő falakat, vízelvezető rendszereket, intelligens leállósávokat és korszerűsített csomópontokat is kialakítanak. A teljes M1-es bővítés során 72 híd újul meg vagy épül újjá, négy új csomópontot létesítenek, hat pihenőt teljesen megújítanak, és több mint 300 új kamionparkoló is létesül. Az autósok számára a cél egy gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb autópálya-használat.

Vészhelyzeti leállóöblök és nonstop kamionmentők is segítenek

A biztonság érdekében az új forgalmi rendben vészhelyzeti leállóöblöket alakítottak ki az elválasztósávban és a munkaterület mellett is. Ezek segítségével gyorsan elhagyhatók az aktív sávok műszaki hiba esetén. Emellett kamionmentők is 0–24 órában készenlétben állnak, hogy egy esetleges fennakadást a lehető legrövidebb idő alatt elhárítsanak. A terelések idején továbbra is 2x2 sávon haladhat a forgalom, legfeljebb 80 km/órás sebességgel.

GALÉRIA: Térképen az új forgalmi rend az autópályán

 

