2 órája
Ez az 5 legfontosabb térkép most az M1-esen autózóknak, fontos bejelentést tett az MKIF
Folyamatosan zajlik a gyorsforgalmi út fejlesztése, újabb terelésekre kell számítani. Az M1 bővítés miatt Tatabánya térségében is megváltozott a forgalmi rend.
Folyamatosan halad az M1-es autópálya bővítése, amely a Budapest és Győr közötti szakasz teljes korszerűsítését célozza. Az M1 bővítés jelenlegi ütemében újabb ideiglenes forgalmi rend lépett életbe az M0 és Tatabánya-Óváros között, ami több ponton is érinti a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszokat.
Újabb szakaszhoz ért az M1 bővítése
Az MKIF Zrt. friss közlése szerint a héten elkészült az új 2+1+1-es ideiglenes sávkiosztás. A főváros felé vezető oldalon egy új ideiglenes pályaszerkezeten haladhat a forgalom, így Budapest irányába két sáv, Győr felé pedig egy-egy szűkített sáv áll rendelkezésre. A bevezetett terelés lehetővé teszi a töltésszélesítési munkák zavartalan folytatását – ezek képezik az alapját a majdani új sávok kialakításának. Az ideiglenes rend várhatóan november közepéig lesz érvényben.
Korábban is több ponton vezettek be terelést
Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, szeptember elején indultak el a bővítési munkálatok több szakaszon is. A 15-ös és a 62-es km között például a belső sávokat zárták le, és a járművek a külső és a leállósávon haladhatnak. Szárliget és Tatabánya között sávelhúzással oldják meg a haladást, míg Tatabánya-Óváros csomópontnál hídépítés zajlik, emiatt váltakozó irányú forgalom van érvényben. Komárom térségében aszfaltozás miatt zártak le sávokat, Lébény és Mosonmagyaróvár között pedig a Lajta és Hanság pihenőn keresztül vezették át a forgalmat.
Nemcsak új sávok, hanem modernizáció is zajlik
A projekt célja túlmutat a sávbővítésen: az érintett szakaszokon új zajvédő falakat, vízelvezető rendszereket, intelligens leállósávokat és korszerűsített csomópontokat is kialakítanak. A teljes M1-es bővítés során 72 híd újul meg vagy épül újjá, négy új csomópontot létesítenek, hat pihenőt teljesen megújítanak, és több mint 300 új kamionparkoló is létesül. Az autósok számára a cél egy gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb autópálya-használat.
Vészhelyzeti leállóöblök és nonstop kamionmentők is segítenek
A biztonság érdekében az új forgalmi rendben vészhelyzeti leállóöblöket alakítottak ki az elválasztósávban és a munkaterület mellett is. Ezek segítségével gyorsan elhagyhatók az aktív sávok műszaki hiba esetén. Emellett kamionmentők is 0–24 órában készenlétben állnak, hogy egy esetleges fennakadást a lehető legrövidebb idő alatt elhárítsanak. A terelések idején továbbra is 2x2 sávon haladhat a forgalom, legfeljebb 80 km/órás sebességgel.
