Itt a legszomorúbb baleseti statisztika - ennyi emberéletet követelt idén az M1 autópálya
Úgy tűnik az M1-es autópályán szinte nem telik el úgy nap, hogy ne történne valami szörnyűség. Az M1 balesetek híre ráadásul sokszor alkalommal végzetes kimenetelt is jelent, vagy életveszélyes sérüléseket.
Olyan nők, férfiak és gyermekek vesztik életület az M1-es autópályán, akiket hazavártak, akik akár bármelyikünk családtagja is lehetett volna. Október 25-re virradó éjszaka is többen megsérültek, köztük gyerekek is életveszélyesen. Noha az M1 balesetek híre már-már mindennapos, még belegondolni is szörnyű. Ezért elkészítettünk egy listát arról, hogy idén milyen tragédiák történtek az M1-es autópályán. Ha ezen lista miatt csak egy sofőr is meggondolja, hogy tolakodjon-e, akarjon-e gyorsan hajtani vagy épp bekösse az övét, már megérte. Hiszen mindenkit hazavárnak.
Itt a halállista: az 2025 összes, végzetes M1 baleset egy helyen
A Kemma.hu az M1 autópálya balesetek vizsgálata során elkészítette az idei év tragikus történéseinek kronológiai listáját (a teljesség igénye nélkül). Az M1 autópályán robbanásszerűen megnőtt az olyan karambolok száma, melyek emberéleteket követelnek, vagy rendkívül súlyosak. Íme a listánk a "rémsztrádáról":
- Február 21.: Halálos baleset történt az M1-esen
Óbarok térségében egy férfi sofőr autójával a szalagkorlátnak csapódott és a helyszínen életét vesztette.
- Március 18.: Szívfacsaró: így vesztette életét a 25 éves férfi az M1-esen.
Egy konténerszállító kamion ütközött össze egy kisteherautóval. A halálos baleset során az ütközés akkora erejű volt, hogy a 25 éves pápai férfi életét vesztette.
- Március 28.: Brutális baleset az M1-esen: egy ember meghalt
Bicske térségében egy személyautó és egy teherautó ütközött. A balesetben egy ember a helyszínen meghalt.
- Április 19.: Halálos karambol az M1-esen
Óbarok közelében egy teherautó és egy személyautó ütközött. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette.
- Május 21.: Halálos baleset történt az M1-esen
A bicskei szakaszon egy autó árokba hajtott. A sofőr a helyszínen életét vesztette.
- Június 19.: Mentőhelikopter is érkezett az M1-esen történt balesethez
Bicske térségében egy kisteherautó és egy kamion ütközött. A kisteherautó sofőrje a helyszínen meghalt.
- Július 12.: Tragédia az M1-esen: négyen haltak meg a bicskei balesetben
Bicske közelében egy román kisbusz hátulról egy kamionnak ütközött. A balesetben 4 román állampolgár, 3 felnőtt és egy kislány gyermek meghalt az ütközés során. A vérfagyasztó rendőrségi helyszíni videó sokkolta az internetet: "Lehet, hogy ennyi volt.. a kislány..."
- Július 30.: Tragédia az M1-es autópályán: halálos baleset történt Bicskénél
Bicske közelében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A balesetben egy ember meghalt.
- Szeptember 3.: Halálos baleset történt az M1-esen Mánynál, lezárták a pályát
Mány térségében egy autó teherautónak ütközött. A személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette.
- Szeptember 13.: Halálos utoléréses baleset az M1-es tatai szakaszán
Tata térségében egy személyautó egy kamionnak ütközött hátulról. Az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette.
- Szeptember 26.: Halálos baleset történt Lébénynél, megbénult az M1-es forgalma
Lébény közelében egy autó szalagkorlátnak ütközött, majd kigyulladt. A jármű sofőrje a helyszínen életét vesztette.
Autópálya-balesetek: mit mondanak a statisztikák?
Az MTA kutatási adatsora szerint 2024-ben a teljes magyarországi gyorsforgalmi úthálózaton (autópályák és autóutak együttesen) összesen 701 személysérüléses baleset történt. Míg 2023-ban az autópálya-balesetek száma (500) csökkenést mutatott a 2022-es rekordévhez (582) képest , addig 2024-ben a gyorsforgalmi utakon történt balesetek száma drámai mértékben, mintegy 40%-kal megugrott (a 2023-as 500-ról a 2024-es 701-re).
Hogy ezt a trendet megállítsuk, az M1-es autópályán is jobban kell figyelni, hiszen itt monstre munkák kezdődtek. A cél az M1-es bővítése, ez viszont most ugye terelésekkel, lezárásokkal jár. A folyamatos torlódások pedig a baleseti kockázatot növelik az autópálya érintett szakaszain, főleg, ha a sofőrök rutinból akarnak vezetni.
Vigyázzunk egymásra az utakon is, mindenkit hazavárnak
Hogy mi az, amit mi autósok megtehetünk a saját- és autóstársaink biztonságos hazaérkezése érdekében, ha az M1-esen közlekedünk? Megkérdeztük, és linkelt cikkünkben meg is találják olvasóink.
A biztonságos közlekedés kapcsán Hoffer Zsolt, rendőrségi pilóta pedig épp a napokban mondta el, hogy mi a legnagyobb hiba, amit az autósok elkövethetnek az M1 felújítása során.
Az aktuális M1 terelésekről itt tudsz tájékozódni, illetve az Útinform.hu oldalán.
GALÉRIA: Fotókon hátborzongató M1-es balesetFotók: András Péter tűzoltó őrmester, Szlezák Ákos tűzoltó őrmester - Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság