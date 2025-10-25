Itt a legszomorúbb baleseti statisztika - ennyi emberéletet követelt idén az M1 autópálya

Autópálya-balesetek: mit mondanak a statisztikák?

Az MTA kutatási adatsora szerint 2024-ben a teljes magyarországi gyorsforgalmi úthálózaton (autópályák és autóutak együttesen) összesen 701 személysérüléses baleset történt. Míg 2023-ban az autópálya-balesetek száma (500) csökkenést mutatott a 2022-es rekordévhez (582) képest , addig 2024-ben a gyorsforgalmi utakon történt balesetek száma drámai mértékben, mintegy 40%-kal megugrott (a 2023-as 500-ról a 2024-es 701-re).

Hogy ezt a trendet megállítsuk, az M1-es autópályán is jobban kell figyelni, hiszen itt monstre munkák kezdődtek. A cél az M1-es bővítése, ez viszont most ugye terelésekkel, lezárásokkal jár. A folyamatos torlódások pedig a baleseti kockázatot növelik az autópálya érintett szakaszain, főleg, ha a sofőrök rutinból akarnak vezetni.

Vigyázzunk egymásra az utakon is, mindenkit hazavárnak

Hogy mi az, amit mi autósok megtehetünk a saját- és autóstársaink biztonságos hazaérkezése érdekében, ha az M1-esen közlekedünk? Megkérdeztük, és linkelt cikkünkben meg is találják olvasóink.

A biztonságos közlekedés kapcsán Hoffer Zsolt, rendőrségi pilóta pedig épp a napokban mondta el, hogy mi a legnagyobb hiba, amit az autósok elkövethetnek az M1 felújítása során.