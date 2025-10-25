október 25., szombat

Rémsztráda

26 perce

Itt a legszomorúbb baleseti statisztika - ennyi emberéletet követelt idén az M1 autópálya

Címkék#m1-es#m1#M1-.es autópálya#M1-esen#halálos autóbaleset#autópálya#m1-es aurópálya#halálos#baleset

Úgy tűnik az M1-es autópályán szinte nem telik el úgy nap, hogy ne történne valami szörnyűség. Az M1 balesetek híre ráadásul sokszor alkalommal végzetes kimenetelt is jelent, vagy életveszélyes sérüléseket.

Horváth Éva Vivien

Olyan nők, férfiak és gyermekek vesztik életület az M1-es autópályán, akiket hazavártak, akik akár bármelyikünk családtagja is lehetett volna. Október 25-re virradó éjszaka is többen megsérültek, köztük gyerekek is életveszélyesen. Noha az M1 balesetek híre már-már mindennapos, még belegondolni is szörnyű. Ezért elkészítettünk egy listát arról, hogy idén milyen tragédiák történtek az M1-es autópályán. Ha ezen lista miatt csak egy sofőr is meggondolja, hogy tolakodjon-e, akarjon-e gyorsan hajtani vagy épp bekösse az övét, már megérte. Hiszen mindenkit hazavárnak. 

M1 rémsztráda lett - az idei év legmegrázóbb halálosM1 balesetei
2025 összes, halálos M1 baleset - Halállista időrendben
Forrás: katasztrofavedelem.hu

Itt a halállista: az 2025 összes, végzetes M1 baleset egy helyen

A Kemma.hu az M1 autópálya balesetek vizsgálata során elkészítette az idei év tragikus történéseinek kronológiai listáját (a teljesség igénye nélkül). Az M1 autópályán robbanásszerűen megnőtt az olyan karambolok száma, melyek emberéleteket követelnek, vagy rendkívül súlyosak. Íme a listánk a "rémsztrádáról":

Autópálya-balesetek: mit mondanak a statisztikák?

Az MTA kutatási adatsora szerint 2024-ben a teljes magyarországi gyorsforgalmi úthálózaton (autópályák és autóutak együttesen) összesen 701 személysérüléses baleset történt. Míg 2023-ban az autópálya-balesetek száma (500) csökkenést mutatott a 2022-es rekordévhez (582) képest , addig 2024-ben a gyorsforgalmi utakon történt balesetek száma drámai mértékben, mintegy 40%-kal megugrott (a 2023-as 500-ról a 2024-es 701-re).   

Hogy ezt a trendet megállítsuk, az M1-es autópályán is jobban kell figyelni, hiszen itt monstre munkák kezdődtek. A cél az M1-es bővítése, ez viszont most ugye terelésekkel, lezárásokkal jár. A folyamatos torlódások pedig a baleseti kockázatot növelik az autópálya érintett szakaszain, főleg, ha a sofőrök rutinból akarnak vezetni. 

Vigyázzunk egymásra az utakon is, mindenkit hazavárnak

Hogy mi az, amit mi autósok megtehetünk a saját- és autóstársaink biztonságos hazaérkezése érdekében, ha az M1-esen közlekedünk? Megkérdeztük, és linkelt cikkünkben meg is találják olvasóink.
A biztonságos közlekedés kapcsán Hoffer Zsolt, rendőrségi pilóta pedig épp a napokban mondta el, hogy mi a legnagyobb hiba, amit az autósok elkövethetnek az M1 felújítása során.

Az aktuális M1 terelésekről itt tudsz tájékozódni, illetve az Útinform.hu oldalán.

GALÉRIA: Fotókon hátborzongató M1-es baleset

Fotók: András Péter tűzoltó őrmester, Szlezák Ákos tűzoltó őrmester - Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

 

 

 

