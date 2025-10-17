Óriásit gurít a Lidl, ilyet egy nagyáruház se lépett még, Komárom-Esztergom is érintett 

Új kezdeményezéssel segíti a vidéki élelmiszer-ellátást a Lidl Magyarország: a vállalat egy mozgó bolttá alakított kisbusszal járja körbe az országot. A Lidl 4 keréken elnevezésű projekt célja, hogy olyan kistelepülésekre is eljusson a diszkontlánc, ahol korlátozott a bevásárlási lehetőség. A járművet a vállalat ecseri logisztikai központjában mutatták be, és a tervek szerint október 17-től indul útjára.

A Lidl 4 keréken járműve olyan kistelepülésekre is eljut, ahol korlátozott a bevásárlási lehetőség

Lidl kisbusz - a mozgó minibolt

A buszban a vásárlók friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott árucikkek közül válogathatnak. A kínálat kialakításakor a legfontosabb szempont az volt, hogy a mindennapi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerek minél szélesebb választéka elérhető legyen – ráadásul ugyanazon az áron, mint a Lidl hagyományos üzleteiben.

Vannak olyan települések, ahol több tíz kilométert kell utazni egy Lidl áruházhoz. Sok helyen pedig alig találni boltot, így egy kisebb bevásárlás is komoly kihívás lehet. Ezért döntöttünk úgy, hogy most mi megyünk el a vásárlókhoz

– mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke. A cég tervei szerint az ősz folyamán a mozgó bolt 48 településen áll majd meg, elérve mintegy 27 ezer embert.

Száz lakostól az ezer fős falvakig

A Lidl 4 keréken a legkisebb, mindössze 100 lakosú Vekerden is megáll, de a legnagyobb település, Alsószentmárton is alig több mint 1200 fős. A mozgó üzlet minden helyszínen néhány órát tölt, mielőtt továbbindulna a következő faluba. Ha a 25 napos országjárás sikeresnek bizonyul, a jövőben újabb térségek is bekerülhetnek a programba.

Így a Komárom-Esztergom vármegyeiek is reménykedhetnek, hogy elér hozzánk a Lidl kisbusza.

A kezdeményezés része a Lidl hosszú távú stratégiájának, amely a vidéki életminőség javítását és a helyi közösségek támogatását tűzte ki célul. A cég jelenleg 216 áruházzal működik Magyarországon, és több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be, és immár ötödik éve vezeti a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi toplistát.