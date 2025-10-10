Óriási Lidl-akció indult: ebben a 2 boltban 40-50 százalékkal olcsóbbak az otthoni gépek

Akik szeretik a praktikus, hosszú életű gépeket, vagy éppen most szeretnének beruházni egy új, megbízható darabra, most igazán jól járhatnak. A Lidl Komárom és a Lidl Debrecen üzleteiben ugyanis különösen érdemes körülnézni: mindkét boltban ugyanazok a szuper kedvezmények várják a vásárlókat. De mit érdemes keresni a polcokon?

Őszi akciók a Lidl üzleteiben – a hétvégén féláras gépek várják a vásárlókat

Fotó: Róka László / Forrás: MTVA/Bizományosi

Lidl Parkside: a barkács szerelmeseinek álma

A Lidl Parkside termékei már évek óta a házi ezermesterek kedvencei – nem véletlenül. A márka egyet jelent a megbízható, masszív, mégis megfizethető szerszámokkal. Most két különösen izgalmas darab is akcióba került.

Az egyik a Parkside asztali fúrógép minden hobbibarkácsoló álma: precíz, biztonságos és masszív. 400 wattos teljesítménye elég a legtöbb háztartási és műhelymunkához, ráadásul a beépített mélységütköző és a magasságállítás is segíti a pontos fúrást. Most 50%-kal olcsóbb, ami azt jelenti, hogy 39 999 Ft helyett 19 999 Ft.

A Lidl egyik legjobb ajánlata a barkácsoláshoz

A másik a Parkside Performance prémium akkus permetező a ház körüli munkák igazi sztárja. Kényelmes, vezeték nélküli működése megkímél a kézi pumpálástól, miközben a 2–6 bar közötti nyomásnak köszönhetően egyenletesen juttatja ki a folyadékot. Most 32%-kal olcsóbb, ami azt jelenti, hogy 22 222 Ft helyett csak 14 999 Ft.

A Lidl másik prémium minőségű Parkside akciós terméke az akkumulátoros permetezőgép.

Forrás: Lidl/akciós újság

Singer varrógép – klasszikus minőség modern áron

A varrógépek világában a Singer név önmagáért beszél. A most akciós Singer M3205 modell stabil, könnyen kezelhető, és többféle öltésmódot kínál. Kezdőknek és haladóknak egyaránt ideális, hiszen kompakt mérete ellenére erőteljes motorral és megbízható működéssel rendelkezik. Most 33%-kal olcsóbb, ami annyit tesz, hogy 59 999 Ft helyett 39 999 Ft.

Singer neve mindenki által ismert - most egy kedvező árú Singer varrógépet is kínálnak

Forrás: Lidl/akciós újság

Silvercrest 2 az 1-ben gőztisztító – ragyogó tisztaság pillanatok alatt

A Lidl Silvercrest gőztisztító az egyik legpraktikusabb háztartási gép a kínálatban. A 1500 wattos teljesítménynek köszönhetően gyorsan felmelegszik, a 350 ml-es víztartályból pedig elegendő gőzt termel a teljes lakás kitakarításához.

A kézi egység lecsatolható, így a padlón kívül a csempék, konyhapultok, sőt, akár a kárpitok is könnyedén tisztíthatók vele. Most 40%-kal olcsóbb, így 19 999 Ft helyett 11 999 Ft.