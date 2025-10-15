Embert próbáló megmérettetésen a komárom-esztergomi tűzoltók: 754 lépcsőfok teljes felszerelésben! +fotók

Ismét megrendezték a lépcsőfutó-bajnokságot, amit idén a MOL Campuson tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A megmérettetésen Komárom-Esztergom Vármegye tűzoltói is rajthoz álltak – olvasható az igazgatóság honlapján.

A lépcsőfutó-bajnokságon tatabányai és oroszlányi tűzoltók is részt vettek

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ők képviselték vármegyénket a lépcsőfutó-bajnokságban

A 29 emeletes, 143 méter magas MOL Campus Magyarország legmagasabb irodaépülete, ahol a versenyzőknek a rajttól a célig 33 emeletet és összesen 754 lépcsőfokot kellett leküzdeniük. A tűzoltók teljes bevetési védőfelszerelésben, légzőkészülékkel, álarccal és sisakkal teljesítették a távot, ami mintegy 25 kilogrammos pluszterhet jelentett.

A tatabányai hivatásos tűzoltók közül Molnár Balázs tűzoltó őrmester és Vaszkó Bence László tűzoltó őrmester a férfi I. egyéni korcsoportban, Sejben Tibor tűzoltó őrmester és Vétek Gergely tűzoltó zászlós a férfi II. korcsoportban, míg Hegedűs Zoltán tűzoltó őrmester a férfi III. korcsoportban indult.

A tatabányai hivatásos tűzoltók csapata.

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az oroszlányi ÖTP színeiben Varga Tibor tűzoltó alezredes és Herke Csaba létesítményi tűzoltó párosként képviselte a térséget.

Az oroszlányi ÖTP - Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tűzesetek az elmúlt napokból

A keddi nap során, egy égő autóhoz kellet rohanniuk a tűzoltóknak. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltóknak Tátra kelet sietniük, az Esztergomi útra.