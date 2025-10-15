41 perce
Embert próbáló megmérettetésen a komárom-esztergomi tűzoltók: 754 lépcsőfok teljes felszerelésben! +fotók
Teljes védőfelszerelésben, azaz plusz 25 kiló súllyal, 33 emeleten felfelé. A lépcsőfutó-bajnokság egy igazi erőpróba, amit a komárom-esztergomi tűzoltók is kiálltak.
Ismét megrendezték a lépcsőfutó-bajnokságot, amit idén a MOL Campuson tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A megmérettetésen Komárom-Esztergom Vármegye tűzoltói is rajthoz álltak – olvasható az igazgatóság honlapján.
Ők képviselték vármegyénket a lépcsőfutó-bajnokságban
A 29 emeletes, 143 méter magas MOL Campus Magyarország legmagasabb irodaépülete, ahol a versenyzőknek a rajttól a célig 33 emeletet és összesen 754 lépcsőfokot kellett leküzdeniük. A tűzoltók teljes bevetési védőfelszerelésben, légzőkészülékkel, álarccal és sisakkal teljesítették a távot, ami mintegy 25 kilogrammos pluszterhet jelentett.
A tatabányai hivatásos tűzoltók közül Molnár Balázs tűzoltó őrmester és Vaszkó Bence László tűzoltó őrmester a férfi I. egyéni korcsoportban, Sejben Tibor tűzoltó őrmester és Vétek Gergely tűzoltó zászlós a férfi II. korcsoportban, míg Hegedűs Zoltán tűzoltó őrmester a férfi III. korcsoportban indult.
Az oroszlányi ÖTP színeiben Varga Tibor tűzoltó alezredes és Herke Csaba létesítményi tűzoltó párosként képviselte a térséget.
Tűzesetek az elmúlt napokból
A keddi nap során, egy égő autóhoz kellet rohanniuk a tűzoltóknak. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltóknak Tátra kelet sietniük, az Esztergomi útra.
Október elején Tatabányán leégett egy kisház, amelyről kiderült, hogy mindenki kedvenc árusáé, Dinnyés Elviráé volt. Elvira immár negyven éve árul friss zöldséget és gyümölcsöt a tatabányai kórház mellett. Sajnos mindene odaveszett a tűzben és jelenleg szívbetegen, autójában kénytelen élni. Vele együtt mi is ellátogattunk a leégett ház romjaihoz.
Mindene odalett Dinnyés Elvirának: megrázó videó a porig égett otthonáról