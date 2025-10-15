október 15., szerda

Lépcsőfutó-bajnokság

2 órája

Embert próbáló megmérettetésen a komárom-esztergomi tűzoltók: 754 lépcsőfok teljes felszerelésben! +fotók

Címkék#Önkéntes Tűzoltó Egyesület#tűzoltók#tűz#tatabányai tűzoltók#oroszlányi tűzoltók

Teljes védőfelszerelésben, azaz plusz 25 kiló súllyal, 33 emeleten felfelé. A lépcsőfutó-bajnokság egy igazi erőpróba, amit a komárom-esztergomi tűzoltók is kiálltak.

Czita Dóra

Ismét megrendezték a lépcsőfutó-bajnokságot, amit idén a MOL Campuson tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A megmérettetésen Komárom-Esztergom Vármegye tűzoltói is rajthoz álltak – olvasható az igazgatóság honlapján.

Lépcsőfutó-bajnokság
A lépcsőfutó-bajnokságon tatabányai és oroszlányi tűzoltók is részt vettek
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ők képviselték vármegyénket a lépcsőfutó-bajnokságban

A 29 emeletes, 143 méter magas MOL Campus Magyarország legmagasabb irodaépülete, ahol a versenyzőknek a rajttól a célig 33 emeletet és összesen 754 lépcsőfokot kellett leküzdeniük. A tűzoltók teljes bevetési védőfelszerelésben, légzőkészülékkel, álarccal és sisakkal teljesítették a távot, ami mintegy 25 kilogrammos pluszterhet jelentett.

A tatabányai hivatásos tűzoltók közül Molnár Balázs tűzoltó őrmester és Vaszkó Bence László tűzoltó őrmester a férfi I. egyéni korcsoportban, Sejben Tibor tűzoltó őrmester és Vétek Gergely tűzoltó zászlós a férfi II. korcsoportban, míg Hegedűs Zoltán tűzoltó őrmester a férfi III. korcsoportban indult.

A tatabányai hivatásos tűzoltók csapata.
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az oroszlányi ÖTP színeiben Varga Tibor tűzoltó alezredes és Herke Csaba létesítményi tűzoltó párosként képviselte a térséget.

Az oroszlányi ÖTP, Önkormányzati tűzoltó-parancsnoksága
Az oroszlányi ÖTP - Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tűzesetek az elmúlt napokból

A keddi nap során, egy égő autóhoz kellet rohanniuk a tűzoltóknak.  A nyergesújfalui hivatásos tűzoltóknak Tátra kelet sietniük, az Esztergomi útra.

Október elején Tatabányán leégett egy kisház, amelyről kiderült, hogy mindenki kedvenc árusáé, Dinnyés Elviráé volt. Elvira immár negyven éve árul friss zöldséget és gyümölcsöt a tatabányai kórház mellett. Sajnos mindene odaveszett a tűzben és jelenleg szívbetegen, autójában kénytelen élni. Vele együtt mi is ellátogattunk a leégett ház romjaihoz.

 

