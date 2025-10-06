október 6., hétfő

Ti írtátok

1 órája

Mi kérdeztünk, ti szavaztatok: ezek megyénk legszebb települései

Címkék#Várgesztes#Komárom-Esztergom megye#Vitányvár#Tata

Hétvégén arról kérdeztük olvasóinkat, melyik a kedvenc településük Komárom-Esztergom vármegyében. Sokan fotókat is küldtek a legszebb településekről.

Kemma.hu

A Facebookon kérdeztük olvasóinkat, szerintük melyik Komárom-Esztergom legszebb települése. Rengeteg hozzászólás érkezett, és sok település neve felmerült. Egy hozzászóló Dunaszentmiklóst emelte ki, míg mások Tata és Esztergom szépségét dicsérték. Többen Vértestolnát és Vértessomlót említették, de szóba került Tardos, Mogyorósbánya, Kisbér és Nyergesújfalu is. Az olvasók egy része fotókkal is illusztrálta kedvenc helyeit, bemutatva a rendezett utcákat, festői tájakat és a természet szépségeit.

A festői bokodi lebegő falu is Komárom-Esztergom legszebb települései között szerepel
A festői bokodi lebegő falu is Komárom-Esztergom legszebb települései között szerepel
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Olvasóink szerint ezek Komárom-Esztergom megye legszebb települései

Az olvasók kommentjei alapján a leggyakrabban említett település Várgesztes volt, de Tata, Dunaszentmiklós is komoly rajongótáborral rendelkezik. Egy nő Vértessomlót fotózta le a tűztoronnyal és a silóval, egy férfi a Vitányvár szépségét emelte ki, míg egy hozzászóló Somló üdülőfalut mutatta be. Sokan osztottak meg képeket a természet szépségeiről, a festői tájakról és a rendezett utcákról, ezzel is  alátámasztva, hogy Komárom-Esztergom sok települése valóban gyönyörű.
 

Romantikus úti célt kerestek? Soroljuk a Dunántúl bájos helyszíneit, ahol igazán egymásra hangolódhattok. Íme, a legromantikusabb úti célok, a mesebeli vártól a wellnessig.

Nemrégiben a tatabányai parkolásról kérdeztük olvasóinkat. Ismét kiakadtak a tatabányaiak a közgyűlés többségi döntése nyomán: a fizetős parkolás továbbra is marad. A bejelentésre csak úgy záporoznak a kommentek, melyek az ellentétes véleményt nyilvánítják ki.


 

 

