Mi kérdeztünk, ti szavaztatok: ezek megyénk legszebb települései

A Facebookon kérdeztük olvasóinkat, szerintük melyik Komárom-Esztergom legszebb települése. Rengeteg hozzászólás érkezett, és sok település neve felmerült. Egy hozzászóló Dunaszentmiklóst emelte ki, míg mások Tata és Esztergom szépségét dicsérték. Többen Vértestolnát és Vértessomlót említették, de szóba került Tardos, Mogyorósbánya, Kisbér és Nyergesújfalu is. Az olvasók egy része fotókkal is illusztrálta kedvenc helyeit, bemutatva a rendezett utcákat, festői tájakat és a természet szépségeit.

A festői bokodi lebegő falu is Komárom-Esztergom legszebb települései között szerepel

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Olvasóink szerint ezek Komárom-Esztergom megye legszebb települései

Az olvasók kommentjei alapján a leggyakrabban említett település Várgesztes volt, de Tata, Dunaszentmiklós is komoly rajongótáborral rendelkezik. Egy nő Vértessomlót fotózta le a tűztoronnyal és a silóval, egy férfi a Vitányvár szépségét emelte ki, míg egy hozzászóló Somló üdülőfalut mutatta be. Sokan osztottak meg képeket a természet szépségeiről, a festői tájakról és a rendezett utcákról, ezzel is alátámasztva, hogy Komárom-Esztergom sok települése valóban gyönyörű.



