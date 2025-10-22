október 22., szerda

Előd névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó

13 perce

Megtaláltuk Tatabánya legolcsóbb eladó ingatlanát, ezt kapod potom pénzért

Címkék#eladó ingatlan#zártkerti ingatlan#legolcsóbb#ingatlan#zártkert#legdrágább

Minden héten kerülnek fel újabb és újabb kiadó vagy eladó ingatlanok az internetre. Most arra voltunk kíváncsi, hogy melyik a legolcsóbb ingatlan Tatabányán és men.yi az az annyi.

Kemma.hu

Az Ingatlanbazár oldalán újból keresgéltünk az ingatlanak között. Utána jártunk melyik a legolcsóbb ingatlan Tatabányán és ezek a számok megdöbbentőek. A tatbányai zárkárt a legolcsóbb ezt 8,5 millióért árulják. Összesen 718 négyzetméteres.

Legolcsóbb ingatlan Tatabányán
Ez a legolcsóbb ingatlan Tatabányán
Forrás: Ingatlanbazár

Ezt kapod a pénzedért Tatabányán, itt a legolcsóbb ingatlan

Az első két meghirdetett lakást bérelve ajánlják, az egyiket 180 ezerért a másikat pedig 185 ezerért, ezt követi az eladó kert. Tatabánya Kertváros részén, a körforgalomtól mindössze egy kilométerre a gondozott zártkert. A 718 négyzetméteres terület rendezett, gyümölcsfákkal és dísznövényekkel beültetett, így akár pihenésre, akár kisebb gazdálkodásra is alkalmas.

A telken fúrt kút található, az áram a telekhatáron elérhető. A területen jelenleg egy mobilház áll, de további építési lehetőség is adott. A környék csendes, biztonságos, a szomszédok barátságosak, a parkolás pedig könnyen megoldható.

Nem ez az egyetlen ami, eladó sorba került Tatabányán. A hetekben több lakás is árverés alá került. Legutoljára az egykori földhivatal és a Péch Antal tanműhely került kalapács alá. Az árverések a lakóingatlanokhoz hasonlóan – az MNV Zrt. elektronikus aukciós felületén zajlanak. Nem sokkal az előtt pedig másik nyolc ingatlan is árverés alá került. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata az ősz folyamán összesen 25 db kizárólagos tulajdonban lévő bérlakást hirdet árverésre.

A licitre bocsátott ingatlanokat a kemma.hu is megnézte és képeket is hoztunk róla.

GALÉRIA: Eladó ingatlanok Tatabányán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu