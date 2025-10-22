Megtaláltuk Tatabánya legolcsóbb eladó ingatlanát, ezt kapod potom pénzért

Az Ingatlanbazár oldalán újból keresgéltünk az ingatlanak között. Utána jártunk melyik a legolcsóbb ingatlan Tatabányán és ezek a számok megdöbbentőek. A tatbányai zárkárt a legolcsóbb ezt 8,5 millióért árulják. Összesen 718 négyzetméteres.

Ez a legolcsóbb ingatlan Tatabányán

Forrás: Ingatlanbazár

Ezt kapod a pénzedért Tatabányán, itt a legolcsóbb ingatlan

Az első két meghirdetett lakást bérelve ajánlják, az egyiket 180 ezerért a másikat pedig 185 ezerért, ezt követi az eladó kert. Tatabánya Kertváros részén, a körforgalomtól mindössze egy kilométerre a gondozott zártkert. A 718 négyzetméteres terület rendezett, gyümölcsfákkal és dísznövényekkel beültetett, így akár pihenésre, akár kisebb gazdálkodásra is alkalmas.

A telken fúrt kút található, az áram a telekhatáron elérhető. A területen jelenleg egy mobilház áll, de további építési lehetőség is adott. A környék csendes, biztonságos, a szomszédok barátságosak, a parkolás pedig könnyen megoldható.

Nem ez az egyetlen ami, eladó sorba került Tatabányán. A hetekben több lakás is árverés alá került. Legutoljára az egykori földhivatal és a Péch Antal tanműhely került kalapács alá. Az árverések a lakóingatlanokhoz hasonlóan – az MNV Zrt. elektronikus aukciós felületén zajlanak. Nem sokkal az előtt pedig másik nyolc ingatlan is árverés alá került. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata az ősz folyamán összesen 25 db kizárólagos tulajdonban lévő bérlakást hirdet árverésre.