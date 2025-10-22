13 perce
Megtaláltuk Tatabánya legolcsóbb eladó ingatlanát, ezt kapod potom pénzért
Minden héten kerülnek fel újabb és újabb kiadó vagy eladó ingatlanok az internetre. Most arra voltunk kíváncsi, hogy melyik a legolcsóbb ingatlan Tatabányán és men.yi az az annyi.
Az Ingatlanbazár oldalán újból keresgéltünk az ingatlanak között. Utána jártunk melyik a legolcsóbb ingatlan Tatabányán és ezek a számok megdöbbentőek. A tatbányai zárkárt a legolcsóbb ezt 8,5 millióért árulják. Összesen 718 négyzetméteres.
Ezt kapod a pénzedért Tatabányán, itt a legolcsóbb ingatlan
Az első két meghirdetett lakást bérelve ajánlják, az egyiket 180 ezerért a másikat pedig 185 ezerért, ezt követi az eladó kert. Tatabánya Kertváros részén, a körforgalomtól mindössze egy kilométerre a gondozott zártkert. A 718 négyzetméteres terület rendezett, gyümölcsfákkal és dísznövényekkel beültetett, így akár pihenésre, akár kisebb gazdálkodásra is alkalmas.
A telken fúrt kút található, az áram a telekhatáron elérhető. A területen jelenleg egy mobilház áll, de további építési lehetőség is adott. A környék csendes, biztonságos, a szomszédok barátságosak, a parkolás pedig könnyen megoldható.
Nem ez az egyetlen ami, eladó sorba került Tatabányán. A hetekben több lakás is árverés alá került. Legutoljára az egykori földhivatal és a Péch Antal tanműhely került kalapács alá. Az árverések a lakóingatlanokhoz hasonlóan – az MNV Zrt. elektronikus aukciós felületén zajlanak. Nem sokkal az előtt pedig másik nyolc ingatlan is árverés alá került. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata az ősz folyamán összesen 25 db kizárólagos tulajdonban lévő bérlakást hirdet árverésre.
Újabb nyolc lakás árverés alatt Tatabányán-csütörtöktől megtekinthetők
A licitre bocsátott ingatlanokat a kemma.hu is megnézte és képeket is hoztunk róla.
