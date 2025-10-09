Villanyszerelés szívvel-lélekkel: olvasóink szerint ők a legjobbak

A Kemma.hu oldalán rendszeresen indítunk olyan felhívásokat, ahol olvasóink elmondhatják, kiket tartanak a megye legjobbjainak különböző szakmákban. Hiszünk abban, hogy a mindennapok hősei nemcsak az orvosok, tanárok vagy rendőrök, hanem azok a szakemberek is, akik nap mint nap szívvel-lélekkel dolgoznak a közösségért – legyenek ők óvónők, védőnők, pékek, fodrászok vagy éppen villanyszerelők. Most a legjobb villanyszerelők közül emelték ki az olvasók a Tóth villanyszerelést, akik családi vállalkozásként lassan tíz éve szolgálják Komárom-Esztergom vármegye lakóit.

Az egyik legjobb villanyszerelőnek választott Tóth Villanyszerelés számára a munka nemcsak hivatás, hanem családi örökség is

Forrás: Facebook

Legjobb villanyszerelők a megyében

A történet az idősebb Tóth Attilával kezdődött, aki már 1987 óta villanyszerelőként dolgozik. Bár az évek során volt néhány kitérője, mindig visszatért ahhoz, amihez a legjobban értett: az elektromos rendszerek világához. A fia, Martin, 2021-ben csatlakozott a családi vállalkozáshoz, miután elvégezte az iskolát.

Eredetileg focista akartam lenni, de amikor az akadémiára nem vettek fel, elkezdtem apával dolgozni, és nagyon hamar rájöttem, hogy ez nekem való. Azóta imádom a szakmát, és tudom, hogy jó helyen vagyok.

– meséli.

Mindig más, mindig új kihívás

A Tóth villanyszerelés főként Komárom, Tata, Tatabánya, Esztergom és a környező települések környékén vállal munkát, de az ifjabb Tóth szerint a szakma egyik legszebb része éppen a változatosság.

Nincs két egyforma ház vagy megrendelés. Minden épület más, minden megrendelő mást szeretne. Ez az, ami folyamatosan ébren tart és inspirál, hogy nincs monotonitás

– mondja.

A családi vállalkozás az utóbbi időben nagyobb projekteket is vállal. Martin mesélt nekünk arról, hogy épp Tatán fejeztek be egy közel ezer négyzetméteres luxus családi házat, amire nagyon büszkék. Majdnem egy teljes évig dolgoztak rajta és minden részletbe beletették a lelküket és szakértelmüket.

„Merjenek belevágni!”

Az ifjabb Tóth szerint a villanyszerelés az egyik legbiztosabb és legfejlődőképesebb szakma, ami iránt újra egyre több fiatal érdeklődik.

Ez egy fejlődő szakma, mindig új technológiákkal találkozunk, és sosem lehet megunni. Aki most választ pályát, ne féljen belevágni. Ez nemcsak munka, hanem jövő is.

És még azt is hozzá tette, hogy mivel ez egy fejlődő és szükségszerű szakma, így munka az mindig lesz. Sokszor heti hét napból hetet dolgoznak, ami fárasztó, de ez is rámutat az elhivatottságukra.