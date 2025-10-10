„A gyerekek szemében ott a csoda” - Ari néni lett a megye egyik legjobb óvó nénije

A Kemma.hu rendszeresen indít olyan szavazásokat, amelyekben olvasóink megoszthatják, kit tartanak a megye legjobbjának különböző szakmákban. Ezúttal az legjobb óvó nénikre érkeztek a szavazatok, és a legtöbben a dorogi Hétszínvirág Óvoda pedagógusát, Andrekovics Arankát nevezték meg. A hírt nagy meglepetéssel, de még nagyobb örömmel és alázattal fogadta.

Andrekovics Ari, a Dorogi Hétszínvirág Óvoda pedagógusa, akit olvasóink a megye legjobb óvó nénijei közé választottak

Forrás: Beküldött fotó

A legjobb óvó nénik között

Meglepő, de természetesen nagyon megtisztelő, hogy így gondolkodnak rólam a szülők. A mi intézményünkben is sokan dolgoznak szívvel-lélekkel, így én is úgy érzem, ez közös elismerés mindannyiunknak

– mondta.

A pedagógus 1989 óta dolgozik a pályán, 1992 óta a dorogi óvodában. Az elmúlt több mint harminc évben számtalan kisgyermek első éveinek volt részese, és mint mondja, az igazi szépség a gyermeki világban rejlik.

Amikor egy gyermek szemébe nézek, ott a csodát látom: őszinteséget, tisztaságot, szeretetet. Ez minden nap békés állapotba juttat

Nevetés nélkül soha nem telik el nap

Ari szerint az óvodapedagógusi munka szépsége éppen a gyermeki pillanatokban rejlik – azokban a mosolyokban, apró gesztusokban, amelyek feledtetik a fáradtságot.

Nem múlik el nap, hogy nevetés nélkül térjek haza. A gyerekek minden nap megajándékoznak valami kedves, vicces pillanattal. Sokszor csak este, visszagondolva kezdek el újra nevetni rajtuk

– meséli.

Megható történetek

A legmeghatóbb és egyik legkedvesebb pillanatok közé sorolja, amikor egy nevelési programon keresztül tanították a kicsiknek az egymás elfogadását, az empátiát. Éppen az emberi érzelmekről beszélgettek a korosztálynak megfelelő szinten, amikor szívmelengető választ kapott egy kérdésére:

Megkérdeztem az egyik kicsit, hogy minek szokott örülni. A válasza: Hogy te jössz.

„Az óvoda az egyik legklasszabb hely a világon”

Andrekovics Ari üzenete azoknak a családoknak, akik most készülnek az óvodakezdésre, egyszerre bátorító és megnyugtató:

Az óvoda az egyik legklasszabb hely a világon. Tudom, a beszokás nehéz, de ha a szülők és mi közösen dolgozunk azon, hogy a gyermek örömmel jöjjön be, ez az időszak gyorsan eltelik, és átadja helyét a mókának.

A több évtizedes tapasztalat, a hivatástudat és a gyermeki világ iránti mély tisztelet mind abban segítik, hogy a dorogi Hétszínvirág Óvoda valóban a nevéhez méltó hely maradjon – tele színekkel, mosolyokkal és szeretettel.