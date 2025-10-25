5 kihagyhatatlan őszi úti cél Komárom-Esztergom vármegyében: fedezd fel a megye rejtett kincseit

2. Kamaduli remeteség

Bár egy bő órányi autóútra van Esztergomtól, de érdemes ellátogatni a majki remeteségbe is. A némaságot fogadott szerzetesek otthonát nemrég újították fel, ráadásul különleges, szakrális erők is munkálkodnak itt: a remeteség egy Szent György-vonal csillagzat kellős közepén áll. A magyarországi gyógyító helyek egyik legkülönlegesebbike ez, ahova tényleg pihenni jár a lélek.

3. Öreg-Kovács-hegy

A Baj fölött emelkedő Öreg-Kovács-hegy a túrázók egyik titkos kedvence. A közepesen nehéz túraútvonal sziklás részei és a panorámás kilátópontja miatt különösen ajánlott ősszel, amikor a fák lombjai szinte izzanak a napfényben. Ha pedig megfogadsz tőlünk egy tanácsot is: vigyél magaddal termoszban teát – a csúcsról eléd táruló tájban elidőzni önmagában is felejthetetlen élményt jelent.