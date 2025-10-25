1 órája
5 kihagyhatatlan őszi úti cél Komárom-Esztergom vármegyében: fedezd fel a megye rejtett kincseit
Ha ősszel kirándulnál, de elkerülnéd a legforgalmasabb helyeket, Komárom-Esztergom vármegye rejtett kincsei ideális választások lehetnek. Csendes erdei ösvények, festői kilátók és hangulatos falusi tájak várják azokat, akik szeretnének elmerülni az ősz valódi színeiben. Íme, a legjobb őszi kirándulóhelyek Komárom-Esztergomban.
Ahogy beköszönt az ősz, Komárom-Esztergom vármegye tájai aranybarna, vörös és borostyánszínekbe borulnak. Ilyenkor érdemes bakancsot húzni, és felfedezni a megye kevésbé ismert kirándulóhelyeit, ahol a csend és a természet szépsége uralkodik. Ehhez pedig még csak nem is kell messzire utazni. Hiszen ha különleges őszi tájakat keresel, akkor Komárom-Esztergom rejtett kincsei között igazi gyöngyszemek várnak rád. Ezek a helyek nemcsak látványosak, hanem békét és feltöltődést is kínálnak a rohanó hétköznapok után. Most öt különleges helyet gyűjtöttünk össze nektek, amiket kár lenne kihagyni. Mutatjuk, melyek a legjobb őszi kirándulóhelyek Komárom-Esztergomban.
Itt vannak a legjobb őszi kirándulóhelyek Komárom-Esztergomban
1. Kálvária-domb
Tata egyik legizgalmasabb látnivalója a Kálvária-domb, ahol a történelem, a vallási műemlékek és a természetvédelmi kincsek egy helyen találkoznak. A Kálvária-domb ősszel a vörös és arany színekbe boruló szőlősorok miatt lenyűgöző látványt nyújt. A domb tetejéről szép kilátás nyílik Tatára és a Gerecse vonulataira. Naplemente idején ráadásul különösen fotogén a helyszín, a domb lábánál pedig helyi borospincék is találhatóak.
Nemrég egy különleges helyre is bejutottunk, méghozzá a Kálvárián álló víztoronyba, amely a város fölé magasodik, és már messziről mutatja az irányt. A kirándulók kívülről sokszor megcsodálhatták már a tatai víztorony épületét, de eddig csak elképzelhették, milyen lehet belülről. Most a kemma.hu stábja bejutott a víztorony belsejébe, és megmutatjuk képeken is, mit rejt az impozáns építmény.
Titkok a Kálvária-domb tetején – bejutottunk a tatai víztoronyba
2. Kamaduli remeteség
Bár egy bő órányi autóútra van Esztergomtól, de érdemes ellátogatni a majki remeteségbe is. A némaságot fogadott szerzetesek otthonát nemrég újították fel, ráadásul különleges, szakrális erők is munkálkodnak itt: a remeteség egy Szent György-vonal csillagzat kellős közepén áll. A magyarországi gyógyító helyek egyik legkülönlegesebbike ez, ahova tényleg pihenni jár a lélek.
3. Öreg-Kovács-hegy
A Baj fölött emelkedő Öreg-Kovács-hegy a túrázók egyik titkos kedvence. A közepesen nehéz túraútvonal sziklás részei és a panorámás kilátópontja miatt különösen ajánlott ősszel, amikor a fák lombjai szinte izzanak a napfényben. Ha pedig megfogadsz tőlünk egy tanácsot is: vigyél magaddal termoszban teát – a csúcsról eléd táruló tájban elidőzni önmagában is felejthetetlen élményt jelent.
GALÉRIA: Őszbe borult Komárom-Esztergom (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
4. Tatabánya legendás és megunhatatlan pontjai, a Turul-emlékmű és a Szelim-barlang
A Turul-emlékmű környéke és a közeli Szelim-barlang minden kirándulónak kötelező őszi megálló. A kilátás pazar, a Gerecse színei ilyenkor különösen élénkek. Kombináld a két látványosságot egy könnyű túrával – rövid, de látványos program bármelyik őszi hétvégére.
5. Jankovich-barlang és a tokodi pincék
Kevésbé ismert, de igazi kincs a Bajót környéki Jankovich-barlang, amelyhez kellemes, erdei séta vezet. A környék szőlői és dombjai ősszel különösen hangulatosak, Tokodon pedig a helyi pincék is várják a látogatókat. Túra után pedig érdemes megkóstolni a helyi borokat, amely igazi őszi lezárást jelenthet a nap végén.