A világ is felfigyelt Tatára – a legjobb hotelek egyike is itt van a Michelin szerint

A legjobb hotelek között szerepelni nemcsak presztízs, hanem belépő a világ luxustérképére. A Michelin Guide új Michelin Keys válogatásában most 13 magyarországi szálloda nyert elismerést, köztük a tatai Platán Manor, amely a várárok szomszédságában kínál páratlan élményt. A hotelben a múlt és a modern dizájn találkozik. A belső tereket Varró Zoltán álmodta meg, a gasztronómiát pedig Pesti István, a Platán Gourmet Michelin-csillagos séfje vezeti. A Mirror Spa a nyugalom szigete, a kilátás pedig egyenesen a tatai várra és a tóparti sétányra nyílik, így nem csoda, hogy a Michelin a különleges hangulatot és a személyre szabott vendéglátást díjazta.

A tatai Platán Manor a legjobb hotelek közé került a Michelin Guide válogatásában

Forrás: Platán Udvarház és Platán Utca/Facebook

A legjobb hotelek listáján a Platán Manor nemzetközi szinten is kiemelkedik

A Platán Udvarház több mint egy szálláshely: ez maga a tatai életérzés. A 17. századi épület története szorosan összefonódik a város múltjával, ma pedig minden részlete a modern eleganciát képviseli. A komplexumhoz tartozó Platán Bisztró és Platán Gourmet Étterem nemcsak a helyiek kedvence, hanem az ország gasztro-rajongóinak is zarándokhelye. Pesti István séf filozófiája egyszerű, mégis sokatmondó: „Tiszta ízek, természetes alapanyagok – Tata szellemében.” Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Platán Udvarház tavaly Michelin-ajánlást kapott, most pedig újabb szintre lépett a nemzetközi elismerések sorában. Ez az őszinte, kifinomult hozzáállás az, ami Michelin-elismerést hozott a városnak, immár kétszer is.

Komárom-Esztergom vármegye sorra gyűjti az elismeréseket

A Platán Manor sikere nem egyedülálló. A megyében több vendéglátóhely is a szakmai élvonalban szerepel. Tatabányán például a Vadvirág Vendéglő és Fogadó szintén bekerült a legjobbak közé a Dining Guide-nál: barátságos hangulatával és házias ízeivel nyerte el a vendégek és a szakma szeretetét. A Platán Gourmet Étterem egyre gyűjti a Michelin-csillagokat, a minap több Gault&Millau séfsapka is szűkebb hazánkban landolt.

Tudtad? A Platán név nem véletlen: a hotel és étterem mellett álló, több mint kétszáz éves platánfa Tata egyik legikonikusabb látnivalója. Az Eszterházy család telepíttette Versailles-ból érkezett csemeteként, és azóta is a város történelmének élő tanúja. A hatalmas fa 2022-ben elnyerte az Év Fája címet, ma pedig az egyik leggyakrabban fotózott pont az Öreg-tónál, méltó jelképe annak az időtálló eleganciának, amit a Platán Manor is képvisel.