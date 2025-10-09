1 órája
A világ is felfigyelt Tatára – a legjobb hotelek egyike is itt van a Michelin szerint
A történelmi Tata ismét reflektorfénybe került, ezúttal nem a vára vagy fesztiváljai, hanem egy különleges szálláshely miatt. A legjobb hotelek közé került ugyanis a Platán Udvarház, amely elegáns környezetével, gasztronómiai hátterével és egyedi atmoszférájával érdemelte ki a Michelin Guide elismerését. A hír bejárta az országot, és újabb fényes pontot rajzolt Komárom-Esztergom vármegye turisztikai térképére.
A tatai Platán Manor, más néven Platán Udvarház, a várárok mellett álló történelmi épület, amely a Michelin Guide elismerésével a legjobb hotelek közé került.
Forrás: Platán Udvarház és Platán Utca facebook oldala
A legjobb hotelek között szerepelni nemcsak presztízs, hanem belépő a világ luxustérképére. A Michelin Guide új Michelin Keys válogatásában most 13 magyarországi szálloda nyert elismerést, köztük a tatai Platán Manor, amely a várárok szomszédságában kínál páratlan élményt. A hotelben a múlt és a modern dizájn találkozik. A belső tereket Varró Zoltán álmodta meg, a gasztronómiát pedig Pesti István, a Platán Gourmet Michelin-csillagos séfje vezeti. A Mirror Spa a nyugalom szigete, a kilátás pedig egyenesen a tatai várra és a tóparti sétányra nyílik, így nem csoda, hogy a Michelin a különleges hangulatot és a személyre szabott vendéglátást díjazta.
A legjobb hotelek listáján a Platán Manor nemzetközi szinten is kiemelkedik
A Platán Udvarház több mint egy szálláshely: ez maga a tatai életérzés. A 17. századi épület története szorosan összefonódik a város múltjával, ma pedig minden részlete a modern eleganciát képviseli. A komplexumhoz tartozó Platán Bisztró és Platán Gourmet Étterem nemcsak a helyiek kedvence, hanem az ország gasztro-rajongóinak is zarándokhelye. Pesti István séf filozófiája egyszerű, mégis sokatmondó: „Tiszta ízek, természetes alapanyagok – Tata szellemében.” Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Platán Udvarház tavaly Michelin-ajánlást kapott, most pedig újabb szintre lépett a nemzetközi elismerések sorában. Ez az őszinte, kifinomult hozzáállás az, ami Michelin-elismerést hozott a városnak, immár kétszer is.
Komárom-Esztergom vármegye sorra gyűjti az elismeréseket
A Platán Manor sikere nem egyedülálló. A megyében több vendéglátóhely is a szakmai élvonalban szerepel. Tatabányán például a Vadvirág Vendéglő és Fogadó szintén bekerült a legjobbak közé a Dining Guide-nál: barátságos hangulatával és házias ízeivel nyerte el a vendégek és a szakma szeretetét. A Platán Gourmet Étterem egyre gyűjti a Michelin-csillagokat, a minap több Gault&Millau séfsapka is szűkebb hazánkban landolt.
Tudtad?
A Platán név nem véletlen: a hotel és étterem mellett álló, több mint kétszáz éves platánfa Tata egyik legikonikusabb látnivalója. Az Eszterházy család telepíttette Versailles-ból érkezett csemeteként, és azóta is a város történelmének élő tanúja. A hatalmas fa 2022-ben elnyerte az Év Fája címet, ma pedig az egyik leggyakrabban fotózott pont az Öreg-tónál, méltó jelképe annak az időtálló eleganciának, amit a Platán Manor is képvisel.
Michelin-kulcs: a csillagok új testvére
Mint a Dining Guide írja, a Michelin kulcs (Michelin Key) a gasztronómiai csillag szállodai megfelelője: nem a luxus mértékét, hanem az élmény intenzitását díjazza. Azok a hotelek kapják, amelyek valóban különleges kapcsolatot teremtenek a vendéggel, atmoszférában, kiszolgálásban, hitelességben. A Platán Manor minden ponton megfelel ennek a filozófiának: közvetlen hangulatú, mégis világszínvonalú. A vendégek egybehangzó véleménye szerint Tata új, prémium kategóriás arcát mutatja meg.
Tata most már a legjobb hotelek városa is
A legjobb hotelek közé kerülni nemcsak elismerés, hanem ígéret is: arra, hogy a vendég nemcsak szobát kap, hanem maradandó élményt. A Platán Udvarház ezzel a címmel nemcsak saját hírnevét, hanem Tata városát is felhelyezte Európa prémium turisztikai térképére. Aki itt megszáll, nemcsak egy hétvégét tölt el, hanem időutazást tesz, ahol a történelem, a természet és a kifinomult vendéglátás találkozik.
Michelin Guide – One Key minősítést kapott magyar szállodák 2025-ben:
- Hotel Petit Bois – Adults Only, Balatonfüred
- Anantara New York Palace – Budapest
- Dorothea Hotel Autograph Collection – Budapest
- Hotel Clark – Budapest
- Kimpton Bem – Budapest
- Kozmo Hotel Suites & Spa – Budapest
- Párisi Udvar Hotel – Budapest
- Verno House – Budapest
- W Budapest – Budapest
- Platán Manor – Tata
- BOTANIQ Castle of Tura – Tura