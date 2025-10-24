Íme, a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban: itt érdemes igazán bedobni a horgot

Komárom-Esztergom vármegye igazi horgászparadicsom: a nyugodt erdei tavaktól a városi vizekig számos kiváló hely várja a pecázás szerelmeseit. Ezért most utánajártunk, melyik a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban, és összegyűjtöttük nektek a legjobbakat, ahol minden adott nem csak a nyugalmas kikapcsolódásra és feltöltődésre, de a tökéletes fogásra is. Akár egy napos kikapcsolódásra, akár hosszabb horgásztúrára készülsz, ezek a tavak nem fognak csalódást okozni.

Ezek a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban

Forrás: MW

Ezek a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban

1. Égeresi-tavak – Oroszlány nyugalomszigete

Oroszlány közelében található az Égeresi-tavak rendszere, amely a természet szerelmeseinek paradicsoma. Árnyékos partok, jól kialakított stégek és változatos halállomány várja a horgászokat. Ponty, amur, keszeg és kárász is gyakran akad a horogra.

Tipp: korán érdemes érkezni, mert a legjobb helyek gyorsan betelnek a hétvégéken.

2. Oázis Horgásztavak

A Mocsa környékén található Oázis nem véletlenül kapta a nevét: csendes, nádasokkal övezett környezet, változatos mederformák és kényelmes faházak várják a látogatókat. Többnapos pihenésre és családi horgásztúrára is tökéletes.

Miért ajánlott ide menni?

A tó különlegessége a 4-5 méteres mélységű gödrök és a változatos halfauna – bojlis és feeder technikához is ideális.

3. Gyermelyi horgásztó, a nagy fogások helye

A Gyermely közelében fekvő 16 hektáros vízterület nemcsak méretében, hanem halállományában is kimagasló. A ponty, süllő és harcsa mellett számos más halfaj is megtalálható itt.