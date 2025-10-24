október 24., péntek

Íme, a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban: itt érdemes igazán bedobni a horgot

Ha szereted a természetet, a csendet és a vízparti nyugalmat, Komárom-Esztergom vármegyében bőven találsz horgászatra alkalmas, gyönyörű helyeket. Ezért most utánajártunk, melyek a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban, és összegyűjtöttük nektek a 10 legjobbat belőlük, ahol a halak kapnak, a táj pedig garantáltan elvarázsol.

Milány Botond

Komárom-Esztergom vármegye igazi horgászparadicsom: a nyugodt erdei tavaktól a városi vizekig számos kiváló hely várja a pecázás szerelmeseit. Ezért most utánajártunk, melyik a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban, és összegyűjtöttük nektek a legjobbakat, ahol minden adott nem csak a nyugalmas kikapcsolódásra és feltöltődésre, de a tökéletes fogásra is. Akár egy napos kikapcsolódásra, akár hosszabb horgásztúrára készülsz, ezek a tavak nem fognak csalódást okozni.

Ezek a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban
Ezek a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban
Forrás: MW

Ezek a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban

1. Égeresi-tavak – Oroszlány nyugalomszigete

Oroszlány közelében található az Égeresi-tavak rendszere, amely a természet szerelmeseinek paradicsoma. Árnyékos partok, jól kialakított stégek és változatos halállomány várja a horgászokat. Ponty, amur, keszeg és kárász is gyakran akad a horogra.

Tipp: korán érdemes érkezni, mert a legjobb helyek gyorsan betelnek a hétvégéken.

2. Oázis Horgásztavak

A Mocsa környékén található Oázis nem véletlenül kapta a nevét: csendes, nádasokkal övezett környezet, változatos mederformák és kényelmes faházak várják a látogatókat. Többnapos pihenésre és családi horgásztúrára is tökéletes.

Miért ajánlott ide menni?

  • A tó különlegessége a 4-5 méteres mélységű gödrök és a változatos halfauna – bojlis és feeder technikához is ideális.

3. Gyermelyi horgásztó, a nagy fogások helye

A Gyermely közelében fekvő 16 hektáros vízterület nemcsak méretében, hanem halállományában is kimagasló. A ponty, süllő és harcsa mellett számos más halfaj is megtalálható itt.

Tipp: érdemes naplemente után is maradni, a ragadozók ilyenkor a legaktívabbak.

4. Kecskédi horgásztó

A Kecskédi-tó igazi rejtekhely a nyugodt horgászatra vágyóknak. Bojlis horgászok kedvelt célpontja, de a klasszikus úszós technika szerelmesei is megtalálják itt a számításaikat.

Miért jó választás?

  • A kisebb forgalom miatt különösen ideális pihenéshez, akár hétköznap is.

5. Kerek-tó

A Dunakanyar egyik legszebb tava festői környezetben terül el Esztergom-Búbánatvölgyben. A Kerek-tó egyszerre kiránduló- és horgászparadicsom, ahol bojlis horgászok és természetfotósok egyaránt gyakran megfordulnak. 

Nyáron éppen itt tartotta meg a Vasas Horgászegyesület és a MOHOSZ közösen a 47. Országos Ifjúsági Horgásztábort, ahová az ország minden vármegyéjéből érkeztek ifjú pecások, és akik azt is elárulták itt nekünk, hogy melyik szerintük a legjobb, vagy számukra kedvenc horgásztó.

Tipp: napkeltekor a legszebb, érdemes ekkor kinézni ide.

6. Cseke-tó

Tata egyik ikonikus tava, a Cseke-tó nemcsak látványos, hanem horgászszempontból is izgalmas. Könnyen megközelíthető, rendezett környezet, gazdag halállomány – ponty, süllő, keszeg, és időnként amur is előfordul.

Tipp: horgászat után sétálj egyet az Angolparkban, amely Tata egyik legszebb pontja.

7. Bajnai-bányató – a természetes kihívás

A Bajna határában fekvő bányató a horgászok egyik kedvence, akik szeretik a kihívást. A tó mélysége és dombos környezete miatt változatos horgászélményt kínál. Ne feledd, hogy a terep kissé nehezebben járható, viszont a látvány mindenért kárpótol.

8. Ölbői-tó

Kisebb, barátságos vízfelület található Tárkány és Bábolna mellett, amely különösen alkalmas családi horgászatra. Könnyen megközelíthető, a part rendezett, a halállomány pedig folyamatosan karbantartott. Ajánlott kezdőknek és gyerekes családoknak.

9. Derítő-tó

A tatai Derítő-tó nemcsak a város egyik ékköve, hanem a horgászok kedvelt célpontja is. Kiválóan kiépített helyek, sőt, több partszakaszon éjszakai horgászat is engedélyezett.

Tipp: kombináld a horgászatot városnézéssel, hiszen a tó közvetlen közelében éttermek és sétányok is várják a látogatókat.

10. Rüdiger-tó

A Komárom központjához közel fekvő Rüdiger-tó azoknak ideális, akik városban élnek, de nem akarnak lemondani a természet közelségéről. Könnyen elérhető, bőségesen telepített vízfelület, gyakori ponty- és amurfogásokkal.

 

