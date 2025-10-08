október 8., szerda

Kedves orvos

1 órája

"Helló Ferkó, hogy vagy?" - így köszöntik a kicsik a vármegye legjobb gyermekorvosát

Címkék#Tatabánya#Dr Rákóczi Ferenc#gyerekorvos

Olvasóink megszavazták, ki az, aki Komárom-Esztergom vármegyében a legjobban gyógyítja a gyerekeket. A legjobb gyermekorvos Dr. Rákóczi Ferenc lett, akivel mi is beszélgettünk. Elmondta azt is, miért ezt a szakmát választotta, és mi számára a legjobb élmény.

Gábos Orsolya

A Kemma.hu olvasói megválasztották Komárom-Esztergom vármegye legjobb gyermekorvosait, köztük volt a tatabányai Dr. Rákóczi Ferenc is. A közkedvelt gyermekorvos portálunknak elmondta, ezek a pillanatok, élmények hatják meg őt a legjobban, ezért érdemes csinálni.

legjobb gyermekorvos
A legjobb gyermekorvost kerestük Komárom-Esztergomban
Fotó: Studio Romantic / Forrás:  Shutterstock/Illusztráció

Legjobb gyermekorvos a megyében

Holtverseny alakult ki, ugyanis a Kemma olvasói Dr. Rákóczi Ferenc mellett több más orvost is megválasztottak a vármegye legjobbjának:

  • Dr. Rovács Melinda nyergesújfalusi gyerekorvos 
  • Dr. Rákóczi Ferenc tatabányai gyerekorvos
  • Dr. Sallay Katalin tatabányai gyerekorvos 
  • Dr. Jánosi Olivér dorogi gyerekorvos
  • Dr. Bense Tamás esztergomi gyerekorvos

"Helló Ferkó, hogy vagy?"

Dr. Rákóczi Ferenc kérdésünkre elmondta, 1979 óta, azaz 46 éve van a szakmában, és gyógyítja nagy szeretettel a kisgyermekek sokaságát Tatabányán, azon belül is Sárberekben.  Elmondta azt is, hogy számára a kihívások nem elsősorban szakmai alapúak, sokkal inkább van gond a szülőkkel, kollégákkal, ezeket a viszonyokat, kapcsolatokat nehezebben kezeli, mint bármi mást. Az orvosi szakmát különös módon egy film miatt választotta, amit még 1961-ben látott, ennek hatására úgy gondolta, neki is gyermekorvosnak kell lenni.

A legjobb élményem, mikor a rendelési időben bejön egy 4-5 éves kissrác és megkérdi: "Helló Ferkó, hogy vagy?" És az is nagyon jó élmény, mikor egy kislány ölel meg. Engem szeretnek a gyerekek.

- mondta Tatabánya gyermekorvosa kérdésünkre, aki a nyáron azt is elárulta nekünk, hogyan, milyen módszerekkel lehet túlélni a 40 fokos hőséget.

 

 

