1 órája
"Helló Ferkó, hogy vagy?" - így köszöntik a kicsik a vármegye legjobb gyermekorvosát
Olvasóink megszavazták, ki az, aki Komárom-Esztergom vármegyében a legjobban gyógyítja a gyerekeket. A legjobb gyermekorvos Dr. Rákóczi Ferenc lett, akivel mi is beszélgettünk. Elmondta azt is, miért ezt a szakmát választotta, és mi számára a legjobb élmény.
A Kemma.hu olvasói megválasztották Komárom-Esztergom vármegye legjobb gyermekorvosait, köztük volt a tatabányai Dr. Rákóczi Ferenc is. A közkedvelt gyermekorvos portálunknak elmondta, ezek a pillanatok, élmények hatják meg őt a legjobban, ezért érdemes csinálni.
Legjobb gyermekorvos a megyében
Holtverseny alakult ki, ugyanis a Kemma olvasói Dr. Rákóczi Ferenc mellett több más orvost is megválasztottak a vármegye legjobbjának:
- Dr. Rovács Melinda nyergesújfalusi gyerekorvos
- Dr. Rákóczi Ferenc tatabányai gyerekorvos
- Dr. Sallay Katalin tatabányai gyerekorvos
- Dr. Jánosi Olivér dorogi gyerekorvos
- Dr. Bense Tamás esztergomi gyerekorvos
"Helló Ferkó, hogy vagy?"
Dr. Rákóczi Ferenc kérdésünkre elmondta, 1979 óta, azaz 46 éve van a szakmában, és gyógyítja nagy szeretettel a kisgyermekek sokaságát Tatabányán, azon belül is Sárberekben. Elmondta azt is, hogy számára a kihívások nem elsősorban szakmai alapúak, sokkal inkább van gond a szülőkkel, kollégákkal, ezeket a viszonyokat, kapcsolatokat nehezebben kezeli, mint bármi mást. Az orvosi szakmát különös módon egy film miatt választotta, amit még 1961-ben látott, ennek hatására úgy gondolta, neki is gyermekorvosnak kell lenni.
A legjobb élményem, mikor a rendelési időben bejön egy 4-5 éves kissrác és megkérdi: "Helló Ferkó, hogy vagy?" És az is nagyon jó élmény, mikor egy kislány ölel meg. Engem szeretnek a gyerekek.
- mondta Tatabánya gyermekorvosa kérdésünkre, aki a nyáron azt is elárulta nekünk, hogyan, milyen módszerekkel lehet túlélni a 40 fokos hőséget.