"Helló Ferkó, hogy vagy?" - így köszöntik a kicsik a vármegye legjobb gyermekorvosát

A Kemma.hu olvasói megválasztották Komárom-Esztergom vármegye legjobb gyermekorvosait, köztük volt a tatabányai Dr. Rákóczi Ferenc is. A közkedvelt gyermekorvos portálunknak elmondta, ezek a pillanatok, élmények hatják meg őt a legjobban, ezért érdemes csinálni.

A legjobb gyermekorvost kerestük Komárom-Esztergomban

Fotó: Studio Romantic / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Legjobb gyermekorvos a megyében

Holtverseny alakult ki, ugyanis a Kemma olvasói Dr. Rákóczi Ferenc mellett több más orvost is megválasztottak a vármegye legjobbjának:

Dr. Rovács Melinda nyergesújfalusi gyerekorvos

Dr. Rákóczi Ferenc tatabányai gyerekorvos

Dr. Sallay Katalin tatabányai gyerekorvos

Dr. Jánosi Olivér dorogi gyerekorvos

Dr. Bense Tamás esztergomi gyerekorvos

"Helló Ferkó, hogy vagy?"

Dr. Rákóczi Ferenc kérdésünkre elmondta, 1979 óta, azaz 46 éve van a szakmában, és gyógyítja nagy szeretettel a kisgyermekek sokaságát Tatabányán, azon belül is Sárberekben. Elmondta azt is, hogy számára a kihívások nem elsősorban szakmai alapúak, sokkal inkább van gond a szülőkkel, kollégákkal, ezeket a viszonyokat, kapcsolatokat nehezebben kezeli, mint bármi mást. Az orvosi szakmát különös módon egy film miatt választotta, amit még 1961-ben látott, ennek hatására úgy gondolta, neki is gyermekorvosnak kell lenni.

A legjobb élményem, mikor a rendelési időben bejön egy 4-5 éves kissrác és megkérdi: "Helló Ferkó, hogy vagy?" És az is nagyon jó élmény, mikor egy kislány ölel meg. Engem szeretnek a gyerekek.

- mondta Tatabánya gyermekorvosa kérdésünkre, aki a nyáron azt is elárulta nekünk, hogyan, milyen módszerekkel lehet túlélni a 40 fokos hőséget.