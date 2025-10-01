35 perce
Itt a válasz a legfogasabb kérdésre, ők a legjobb fogorvosok Komárom-Esztergomban
A Kemma.hu Facebook-oldalán tettük fel a kérdést, amire csak úgy záporoztak a válaszok. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy ki a legjobb fogorvos szerintetek Komárom-Esztergom vármegyében.
Kevés fontosabb dolog van az egészségünk megőrzésénél, ebben pedig a fogaink állapota is kulcsszerepet játszik. Egy jó fogorvos nemcsak a fájdalomtól szabadít meg, hanem biztonságot és nyugalmat is ad a kezelések során. Nem véletlen, hogy sokaknak van kedvenc szakembere, akiben feltétel nélkül megbíznak. De kit tartanak az emberek a legjobb fogorvosnak?
Nemrég feltettük nektek azt a kérdést a Kemma.hu Facebook-oldalán, hogy szerintetek ki a legjobb fogorvos Komárom-Esztergom vármegyében? És nem is kellett sokat várnunk, hogy érkezzenek a hozzászólások.
Legjobb Fogorvos Komárom-Esztergomban: őket ajánlanátok bárkinek
Olvasóink lelkesen osztották meg tapasztalataikat, ajánlásaikat és kedvenc szakembereik nevét. A válaszokból egyértelműen kiderült: sokan találtak megbízható, profi és emberséges fogorvost a megyében. Most összegyűjtöttük a leggyakrabban említett neveket – nézzük, kiket tartotok ti a legjobbnak!
A kérdésre érkezett megannyi komment és lájk alapján a legtöbb ajánlást, elismerést a tatai Dr. Dúcz András, valamint a tatabányai fogorvosok, név szerint Dr. Varga Terézia, Dr. Veréb Attila, Dr. Dallos Fanni, Dr. Gyöngyösi Marcell – aki egyébként Krisztust alakította az idei húsvéti passiójátékban, amiről mi is beszámoltunk –, Dr. Sárossi Benedek zsebelte be. Őket ajánlották tehát leginkább az emberek egymásnak.
