Itt a válasz a legfogasabb kérdésre, ők a legjobb fogorvosok Komárom-Esztergomban

Kevés fontosabb dolog van az egészségünk megőrzésénél, ebben pedig a fogaink állapota is kulcsszerepet játszik. Egy jó fogorvos nemcsak a fájdalomtól szabadít meg, hanem biztonságot és nyugalmat is ad a kezelések során. Nem véletlen, hogy sokaknak van kedvenc szakembere, akiben feltétel nélkül megbíznak. De kit tartanak az emberek a legjobb fogorvosnak?

A legjobb fogorvost kerestük a vármegyében

Fotó: Luis Alvarez / Forrás: Getty Images/Illusztráció

Nemrég feltettük nektek azt a kérdést a Kemma.hu Facebook-oldalán, hogy szerintetek ki a legjobb fogorvos Komárom-Esztergom vármegyében? És nem is kellett sokat várnunk, hogy érkezzenek a hozzászólások.

Legjobb Fogorvos Komárom-Esztergomban: őket ajánlanátok bárkinek

Olvasóink lelkesen osztották meg tapasztalataikat, ajánlásaikat és kedvenc szakembereik nevét. A válaszokból egyértelműen kiderült: sokan találtak megbízható, profi és emberséges fogorvost a megyében. Most összegyűjtöttük a leggyakrabban említett neveket – nézzük, kiket tartotok ti a legjobbnak!

A kérdésre érkezett megannyi komment és lájk alapján a legtöbb ajánlást, elismerést a tatai Dr. Dúcz András, valamint a tatabányai fogorvosok, név szerint Dr. Varga Terézia, Dr. Veréb Attila, Dr. Dallos Fanni, Dr. Gyöngyösi Marcell – aki egyébként Krisztust alakította az idei húsvéti passiójátékban, amiről mi is beszámoltunk –, Dr. Sárossi Benedek zsebelte be. Őket ajánlották tehát leginkább az emberek egymásnak.

