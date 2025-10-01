október 1., szerda

Malvin névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szájápolás

35 perce

Itt a válasz a legfogasabb kérdésre, ők a legjobb fogorvosok Komárom-Esztergomban

Címkék#Komárom-Esztergomban#fogorvos#orvos#fog

A Kemma.hu Facebook-oldalán tettük fel a kérdést, amire csak úgy záporoztak a válaszok. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy ki a legjobb fogorvos szerintetek Komárom-Esztergom vármegyében.

Kemma.hu

Kevés fontosabb dolog van az egészségünk megőrzésénél, ebben pedig a fogaink állapota is kulcsszerepet játszik. Egy jó fogorvos nemcsak a fájdalomtól szabadít meg, hanem biztonságot és nyugalmat is ad a kezelések során. Nem véletlen, hogy sokaknak van kedvenc szakembere, akiben feltétel nélkül megbíznak. De kit tartanak az emberek a legjobb fogorvosnak?

Dental assistant preparing patient for dental therapy at dentist office fogorvos, legjobb fogorvos
A legjobb fogorvost kerestük a vármegyében
Fotó: Luis Alvarez / Forrás: Getty Images/Illusztráció

Nemrég feltettük nektek azt a kérdést a Kemma.hu Facebook-oldalán, hogy szerintetek ki a legjobb fogorvos Komárom-Esztergom vármegyében? És nem is kellett sokat várnunk, hogy érkezzenek a hozzászólások.

Legjobb Fogorvos Komárom-Esztergomban: őket ajánlanátok bárkinek

Olvasóink lelkesen osztották meg tapasztalataikat, ajánlásaikat és kedvenc szakembereik nevét. A válaszokból egyértelműen kiderült: sokan találtak megbízható, profi és emberséges fogorvost a megyében. Most összegyűjtöttük a leggyakrabban említett neveket – nézzük, kiket tartotok ti a legjobbnak!

A kérdésre érkezett megannyi komment és lájk alapján a legtöbb ajánlást, elismerést a tatai Dr. Dúcz András, valamint a tatabányai fogorvosok, név szerint Dr. Varga Terézia, Dr. Veréb Attila, Dr. Dallos Fanni, Dr. Gyöngyösi Marcell – aki egyébként Krisztust alakította az idei húsvéti passiójátékban, amiről mi is beszámoltunk –, Dr. Sárossi Benedek zsebelte be. Őket ajánlották tehát leginkább az emberek egymásnak.

Korábban arra is kíváncsiak voltunk, hogy ki a legjobb szülész-nőgyógyász a vármegyében. A végeredményért katt ide:

A minap Komárom-Esztergom legjobb óvó nénijét is kerestük, amely kérdésre több mint hatszázan válaszoltak. A hozzászólásokból kiderült, hogy mindenki számára létezett a „legjobb óvó néni”, akinek gondoskodása és szeretete életre szóló nyomot hagyott a gyerekekben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu