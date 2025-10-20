1 órája
Két hét alatt pokolba fordult az élete – az autójában alszik Dinnyés Elvira
Már két hete az utcán él Bihari Elvira, akinek leégett az önkormányzattól bérelt kis faháza. Bár pár napig újra fedél került a feje felé, most újabb rosszhírt kaptunk tőle. A leégett ház romjainak nagy részét közben már eltakarította Elvira a kertből.
Egy kis kék vödörbe lapátolja Elvira a hamut, ami abból a kis faházból maradt, ahol az elmúlt hónapokban lakott. A nagyobb gerendák, a szétégett mosógép és a matrac már mind a konténerbe kerültek. Most már csak a kisebb törmelékek jelzik, hogy nemrég szörnyű tragédia történt a kis önkormányzattól bérelt kertben. Újra a leégett háznál jártunk.
Elvirát felszólította az önkormányzat, hogy takarítsa ki a telekről a „szemetet”. A háztűz után erre mindössze öt napot adtak neki. Ha nem teszi meg, felmondják a bérleti szerződését. Elvira kérésére végül biztosítottak számára egy konténert, de segítséget nem. Így egy ismerősével közösen próbálta az elmúlt napokban kipakolni a romokat – saját erejéből, szívbetegen, miközben éjszakánként újra az autójában alszik.
Elvirával takaríttatják össze a leégett ház romjait
Bihari Elvirát sokan ismerik a megyeszékhelyen és a környező településeken is. Ugyanis 40 éve árulja a kórház közelében a friss zöldséget, gyümölcsöt. Sokan csak Dinnyés Elviraként ismerik. Most azonban egy szomorú tragédia miatt kért segítséget portálunktól. Két hete leégett a kis faház, amit az önkormányzattól bérelt és az elmúlt hónapokban az otthont jelentette a számára. Elvira épp bevásárolni ment, amikor a ház kigyulladt. Mire visszaért, a tűzoltók már a lángokat oltották – de addigra mindene odaveszett. Ruhák, bútorok, háztartási gépek, sőt a kis pénz is, amit a nyári dinnyeszezonban keresett. Csak az égett fa és a hamu maradt.
– Bent volt mindenem. A ruháim, a kis spórolt pénzem, minden. Csak álltam, és néztem, ahogy elég az életem – mondta korábban Elvira.
Az önkormányzattól bérli
- A korábban leégett kis faház egy, az önkormányzattól bérelt kertben állt.
- Elvira néhány hónappal a tűz előtt költözött oda, miután hat év után felmondták az albérletét.
- A házat saját kezűleg csinosítgatta, teraszt épített, víz és villany is volt benne, és abban reménykedett, hogy itt talál végleges otthonra.
- Most, miután mindenét elveszítette, az önkormányzat felszólította, hogy saját kezűleg takarítsa el a leégett épület maradványait.
– Mindenemet elvitte a tűz. Most meg azt kérik, hogy amit nem is én építettem, azt is nekem kell eltakarítanom. De nem baj, csinálom, mert mindig így éltem: amit kell, azt becsülettel elvégzem – mondta.
– Én nem alamizsnát kérek. Van nyugdíjam, jövedelmem, becsületesen fizettem világ életemben mindent. Eddig sosem szorultam mások segítségére, most is szégyellem, hogy ilyen helyzetbe kerültem. De egyedül már nem tudom megoldani, ezért fordultam az önkormányzathoz segítségért, de egyelőre nem találtunk megoldást – mondta szomorúan Elvira, aki kilátástalan helyzetében is másokra gondol.
– Ha valakinek szüksége van tűzifára, én felajánlom neki azt, amit én gyűjtöttem össze a téli hónapokra. Sajnos nagyon úgy fest, hogy már nem lesz rá szükségem – mutatta szomorúan a farakást, ami szerencsére messzebb volt a tűztől, így megmaradt.
Újra utcára került
Pedig múlt héten még úgy tűnt, hogy legalább néhány napra megoldódik a lakhatása.
– Felhívtak a Füzes utcában lévő hajléktalanszállásról, hogy egy krízisszobába be tudok költözni. Bár a pincében volt a kis szoba, de nagyon rendes, tiszta hely volt. Már kezdtem reménykedni. Aztán három nap után közölték, hogy mennem kell – mesélte elcsukló hangon Elvira, aki ismét az autójában tölti az éjszakákat a hajnali hidegben.
Igy is segíthetsz
Fogjunk össze újra Dinnyés Elviráért! Elvira számára minden segítség számít.
Aki teheti, az alábbi bankszámlaszámon keresztül támogathatja őt. Bihari Elvira – 11773401-02177357
Megkérdeztük a tatabányai önkormányzatot, hogy miért kötelezheti Elvirát a ház romjainak eltakarítására, ha az épület nem az ő tulajdona volt, és miért szabtak számára ilyen rövid, ötnapos határidőt. Választ egyelőre nem kaptunk. Azt is megkérdeztük, hogy az önkormányzat talált-e a hölgy számára valamilyen szálláslehetőséget, illetve az eladásra szánt szociális bérlakások közül nem tudnának-e ideiglenesen biztosítani neki egyet.
Nem alamizsnát kér
Dinnyés Elvira most is csak dolgozni szeretne, amíg csak tud. Csak egy kis helyet kér, ahol biztonságban lehajthatja a fejét, és ahol újra otthonra találhat.
Aki tud számára megfizethető albérletet vagy lakhatási lehetőséget Tatabányán vagy környékén, kérjük, jelezze.
Mert egy város szíve akkor a legerősebb, ha együtt dobban.
Segít a város?
Az eset után megkerestük a polgármesteri hivatalt is, hogy miben tudnak segíteni Elvirának. Az alpolgármester azt ígérte, hogy megpróbálnak segíteni Elvirának.
– A tűzeset nem önkormányzati bérlakásban, nem lakóingatlanon, hanem egy önkormányzati tulajdonú bérkerti ingatlanon történt. Fontos kiemelni, hogy a bérkertek mezőgazdasági, hobbi- és pihenési célokat szolgálnak, azokon életvitelszerű lakhatás nem engedélyezett, így azokon csak ideiglenes jellegű gazdasági épület létesíthető, melyek nem minősülhetnek lakóingatlanoknak. Az önkormányzati közgyűlési határozat szerint minden bérlőnek a bérleti szerződés feltételeként állandó tatabányai lakcímmel kell rendelkezni. Ezen tényeket figyelembe véve az önkormányzat vizsgálja, hogy a szociális ellátórendszeren keresztül milyen formában tud támogatást, segítséget nyújtani Bihari Elvira számára – válaszolta dr. Konczer Erik alpolgármester.