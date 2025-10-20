Két hét alatt pokolba fordult az élete – az autójában alszik Dinnyés Elvira

– Mindenemet elvitte a tűz. Most meg azt kérik, hogy amit nem is én építettem, azt is nekem kell eltakarítanom. De nem baj, csinálom, mert mindig így éltem: amit kell, azt becsülettel elvégzem – mondta.

– Én nem alamizsnát kérek. Van nyugdíjam, jövedelmem, becsületesen fizettem világ életemben mindent. Eddig sosem szorultam mások segítségére, most is szégyellem, hogy ilyen helyzetbe kerültem. De egyedül már nem tudom megoldani, ezért fordultam az önkormányzathoz segítségért, de egyelőre nem találtunk megoldást – mondta szomorúan Elvira, aki kilátástalan helyzetében is másokra gondol.

– Ha valakinek szüksége van tűzifára, én felajánlom neki azt, amit én gyűjtöttem össze a téli hónapokra. Sajnos nagyon úgy fest, hogy már nem lesz rá szükségem – mutatta szomorúan a farakást, ami szerencsére messzebb volt a tűztől, így megmaradt.

Újra utcára került

Pedig múlt héten még úgy tűnt, hogy legalább néhány napra megoldódik a lakhatása.

– Felhívtak a Füzes utcában lévő hajléktalanszállásról, hogy egy krízisszobába be tudok költözni. Bár a pincében volt a kis szoba, de nagyon rendes, tiszta hely volt. Már kezdtem reménykedni. Aztán három nap után közölték, hogy mennem kell – mesélte elcsukló hangon Elvira, aki ismét az autójában tölti az éjszakákat a hajnali hidegben.

Igy is segíthetsz Fogjunk össze újra Dinnyés Elviráért! Elvira számára minden segítség számít.

Aki teheti, az alábbi bankszámlaszámon keresztül támogathatja őt. Bihari Elvira – 11773401-02177357

Megkérdeztük a tatabányai önkormányzatot, hogy miért kötelezheti Elvirát a ház romjainak eltakarítására, ha az épület nem az ő tulajdona volt, és miért szabtak számára ilyen rövid, ötnapos határidőt. Választ egyelőre nem kaptunk. Azt is megkérdeztük, hogy az önkormányzat talált-e a hölgy számára valamilyen szálláslehetőséget, illetve az eladásra szánt szociális bérlakások közül nem tudnának-e ideiglenesen biztosítani neki egyet.

Nem alamizsnát kér

Dinnyés Elvira most is csak dolgozni szeretne, amíg csak tud. Csak egy kis helyet kér, ahol biztonságban lehajthatja a fejét, és ahol újra otthonra találhat.