Mindene odalett Dinnyés Elvirának: megrázó videó a porig égett otthonából

A lakat még a kis kert kapuja előtt fekszik a földön. A tűzoltók vágták le, amikor vasárnap délután oltani kezdték a lángokat. Ahogy belépünk a kis kertbe, a csend szinte súlyos. Csak a szénné égett gerendák, megperzselődött deszkák, megolvadt háztartási gépek maradtak. Itt állt Elvira otthona. A hely, amit néhány hónapja nagy reménnyel csinosítgatott, hogy végre legyen egy kis nyugodt zuga a világnak, ahol megpihenhet munka után. Most már csak a hamu és a csend maradt a leégett ház helyén.

Dinnyés Elvira a Kemma.hu stábjával tért vissza először a leégett házba. Minden vagyona odaveszett

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A legtöbben Dinnyés Elviraként ismerik, hiszen évtizedek óta árulja a zöldséget és gyümölcsöt a tatabányai kórház mellett, a Dózsakertben. Negyven éve mosolyog a vevőkre, ismeri az arcokat, a gyerekeket, a szokásokat. Tudja, ki mit szeret, és mindenkit kedves szóval köszönt. „Elvira portékája garancia a jó minőségre” – mondják a vásárlói. Mert nála a dinnye mindig édes, az alma ropogós, a karácsonyfa pedig illatos. Ő az, akit mindenki ismer, akitől jó érzés vásárolni. Most azonban Elvirának van szüksége segítségre.