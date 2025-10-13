2 órája
Mindene odalett Dinnyés Elvirának: megrázó videó a porig égett otthonából
A tatabányai kórház mellett negyven éve árulja a friss zöldséget és gyümölcsöt mindenki kedvenc árusa, Dinnyés Elvira. Néhány napja azonban mindene odaveszett a tűzben. Elvira a Kemma.hu-nak most megmutatta a leégett házat, amiben egész élete veszett oda.
A lakat még a kis kert kapuja előtt fekszik a földön. A tűzoltók vágták le, amikor vasárnap délután oltani kezdték a lángokat. Ahogy belépünk a kis kertbe, a csend szinte súlyos. Csak a szénné égett gerendák, megperzselődött deszkák, megolvadt háztartási gépek maradtak. Itt állt Elvira otthona. A hely, amit néhány hónapja nagy reménnyel csinosítgatott, hogy végre legyen egy kis nyugodt zuga a világnak, ahol megpihenhet munka után. Most már csak a hamu és a csend maradt a leégett ház helyén.
A legtöbben Dinnyés Elviraként ismerik, hiszen évtizedek óta árulja a zöldséget és gyümölcsöt a tatabányai kórház mellett, a Dózsakertben. Negyven éve mosolyog a vevőkre, ismeri az arcokat, a gyerekeket, a szokásokat. Tudja, ki mit szeret, és mindenkit kedves szóval köszönt. „Elvira portékája garancia a jó minőségre” – mondják a vásárlói. Mert nála a dinnye mindig édes, az alma ropogós, a karácsonyfa pedig illatos. Ő az, akit mindenki ismer, akitől jó érzés vásárolni. Most azonban Elvirának van szüksége segítségre.
GALÉRIA: Leégett dinnyés Elvira háza (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Elvira megmutatta a leégett házat
Elvira velünk tért vissza először a tűz után a kis faházhoz, ami az önkormányzattól bérelt kis kertben állt. Ide költözött be Elvira pár hónapja, miután hat év után felmondták az albérletét. Elvira kicsit csinosítgatni kezdte, teraszt épített, tervei voltak. Azt remélte, hogy itt talál végleges otthonra. Nem volt nagy, de volt benne víz és villany, a kis fürdőszobát pedig már elkezdte kialakítani a kis telken. A teraszhoz vásárolt járólapok is szomorúan sorakoznak a szénné égett gerendák és deszkák között. A terasz már csak álom marad.
– Én már nem vágytam nagy dolgokra – mondja csendesen. – Csak egy kis nyugalmat szerettem volna. Olyan helyet, ahol esténként leülhetek, és nem kell senkinek útban lennem.
De vasárnap délután minden megváltozott. Míg ő bevásárolni volt, a háza kigyulladt. Mire visszaért, a tűzoltók már oltották a lángokat – minden odalett. Ruhák, bútorok, mosógép, hűtő, a kis pénze, amit a nyári dinnyeszezonban keresett. Csak az égett fa és a hamu maradt.
– Bent volt mindenem. A ruháim, a kis spórolt pénzem, minden. Csak álltam, és néztem, ahogy elég az életem.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól megtudtuk, hogy hétvégi ház jellegű építményt október 5-én kora este a tatabányai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el.
– A telken álló építmény önkormányzati tulajdonú bérlemény volt, az ingóságok magántulajdonban voltak. Az épületben nem tartózkodott senki, személyi sérülés nem történt – írták a tűzoltók megkeresésünkre.
Szívbetegen most autóban alszik
- Elvira most autóban alszik,
- ismerősöknél fürdik,
- ruhát is kapott barátoktól.
- De nincs hova hazamennie.
- Szívbeteg, pánikbeteg, és nagyon nehezen viseli a bizonytalanságot.
- Kap százezer forint nyugdíjat, amit lakhatásra tudna fordítani,
- és emellett dolgozik is, ahogy csak tud.
Nem kérek sokat. Csak egy kis helyet, ahol lehajthatom a fejem. Én dolgozom, amíg csak bírok, és mindent becsülettel kifizetek
– mondja.
– Nem szeretnék hajléktalanszállóra menni. Én mindig dolgoztam, mindig adni akartam az embereknek, most csak egy kis segítségre van szükségem, hogy újra talpra álljak.
Nem segélyt kér
Nem kér alamizsnát, nem vár segélyt – mindig becsületesen élt. Most csak annyit kér, hogy segítsünk neki egy olyan lakhatást találni, ahol újra biztonságban érezheti magát. Egy kis szobát, házrészletet, ahol százezer forintból kijönne a bérleti díj és a rezsi, amíg lábra áll.
– Ha lenne egy kis hely, én újra dolgoznék a piacon. Csak legyen hova hazamennem estére. Azt kérem az önkormányzattól, a polgármester asszonytól, hogy csak nyárig segítsenek megoldani a lakhatásomat havi százezer forintból – teszi hozzá halkan.
Ezért most összefogásra kérjük Tatabánya lakóit – mindazokat, akik az elmúlt évtizedekben tőle vették a zöldséget, gyümölcsöt, vagy csak kaptak tőle egy kedves mosolyt a pult mögül. Most rajtunk a sor, hogy viszonozzuk azt a sok jót, amit Elvira adott a városnak. Ha valaki tud számára kiadó, megfizethető lakhatást Tatabányán vagy környékén, kérjük, jelentkezzen – mert egy város szíve akkor a legerősebb, ha együtt dobban. Fogjunk össze Dinnyés Elviráért!
Elvíra számára minden segítség nagy jelentőséggel bír. Aki teheti, az alábbi bankszámlaszámon keresztül támogathatja őt.
Bihari Elvira 11773401-02177357
Segít a város?
Az eset után megkerestük a polgármesteri hivatalt is, hogy miben tudnak segíteni Elvirának. Az alpolgármester azt ígérte, hogy megpróbálnak segíteni Elvirának.
– A tűzeset nem önkormányzati bérlakásban, nem lakóingatlanon, hanem egy önkormányzati tulajdonú bérkerti ingatlanon történt. Fontos kiemelni, hogy a bérkertek mezőgazdasági, hobbi- és pihenési célokat szolgálnak, azokon életvitelszerű lakhatás nem engedélyezett, így azokon csak ideiglenes jellegű gazdasági épület létesíthető, melyek nem minősülhetnek lakóingatlanoknak. Az önkormányzati közgyűlési határozat szerint minden bérlőnek a bérleti szerződés feltételeként állandó tatabányai lakcímmel kell rendelkezni. Ezen tényeket figyelembe véve az önkormányzat vizsgálja, hogy a szociális ellátórendszeren keresztül milyen formában tud támogatást, segítséget nyújtani Bihari Elvira számára – válaszolta dr. Konczer Erik alpolgármester.