1 órája
Magyarországot is elérte a világméretű leállás: behalt a net a techórias miatt
Világszerte komoly fennakadásokkal indult a hétfő reggel az online szolgáltatások terén. Több platformnál is leállt a net, a felhasználók nem tudták elérni kedvenc alkalmazásaikat és weboldalaikat. Az okok az Amazon felhőszolgáltatásánál keresendők.
Sokan döbbenten tapasztalták október 20-án reggel, hogy leállt a net: kedvenc alkalmazásaik, weboldalaik és banki rendszereik elérhetetlenné váltak. A probléma nemcsak Magyarországon, hanem világszerte jelentkezett, és a jelek szerint az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához vezethető vissza.
Tömött a lista: ezeknél a szolgáltatásoknál is leállt a net
A Downdetector valós idejű hibamonitoring-oldal szerint amerikai idő szerint délelőtt 9:20-ig több ezer bejelentés érkezett az AWS működésképtelenségéről. A probléma miatt olyan népszerű platformok álltak le, mint:
- Reddit, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Hulu, IMDb
- Snapchat, Signal, Tinder, VRChat, Epic Games Store, Fortnite, Steam, Rocket League, Clash Royale, Rainbow Six Siege
- McDonald’s app, Lyft, Uber, Life360
- Canva, Peloton, CharacterAI, Whatnot, Instructure Canvas
- T-Mobile, Verizon, AT&T, Spectrum, Xfinity
- Delta Airlines, United Airlines, New York Times
A felhasználók világszerte azt tapasztalták, hogy a szolgáltatások lelassultak vagy teljesen elérhetetlenné váltak – ez pedig sok esetben az online ügyintézést és munkavégzést is akadályozta – írja a magyarnemzet.hu oldala.
Nem ez az első digitális káosz
Nem új keletű, hogy leáll egy-egy globálisan használt rendszer: szeptember elején a ChatGPT működése akadozott világszerte, sok felhasználó nem tudta elérni sem az oldalt, sem a mobilalkalmazást. Szeptember közepén pedig a Jaguar Land Rover rendszere omlott össze egy kibertámadás miatt – ami Nyitra környéki gyárak és beszállítók működését is lebénította. Az ilyen esetek újra és újra rámutatnak arra, milyen mértékben függünk a felhőalapú szolgáltatásoktól.
