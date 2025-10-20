Magyarországot is elérte a világméretű leállás: behalt a net a techórias miatt

Sokan döbbenten tapasztalták október 20-án reggel, hogy leállt a net: kedvenc alkalmazásaik, weboldalaik és banki rendszereik elérhetetlenné váltak. A probléma nemcsak Magyarországon, hanem világszerte jelentkezett, és a jelek szerint az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához vezethető vissza.

A felhasználók ezt a hibaképernyőt látták hétfő reggel, amikor leállt a net

Forrás: beküldött fotó

Tömött a lista: ezeknél a szolgáltatásoknál is leállt a net

A Downdetector valós idejű hibamonitoring-oldal szerint amerikai idő szerint délelőtt 9:20-ig több ezer bejelentés érkezett az AWS működésképtelenségéről. A probléma miatt olyan népszerű platformok álltak le, mint:

Reddit, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Hulu, IMDb

Snapchat, Signal, Tinder, VRChat, Epic Games Store, Fortnite, Steam, Rocket League, Clash Royale, Rainbow Six Siege

McDonald’s app, Lyft, Uber, Life360

Canva, Peloton, CharacterAI, Whatnot, Instructure Canvas

T-Mobile, Verizon, AT&T, Spectrum, Xfinity

Delta Airlines, United Airlines, New York Times

A felhasználók világszerte azt tapasztalták, hogy a szolgáltatások lelassultak vagy teljesen elérhetetlenné váltak – ez pedig sok esetben az online ügyintézést és munkavégzést is akadályozta – írja a magyarnemzet.hu oldala.