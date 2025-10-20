október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Káosz

42 perce

Magyarországot is elérte a világméretű leállás: behalt a net a techórias miatt

Címkék#ChatGPT#Magyarország#rendszer#kibertámadás

Világszerte komoly fennakadásokkal indult a hétfő reggel az online szolgáltatások terén. Több platformnál is leállt a net, a felhasználók nem tudták elérni kedvenc alkalmazásaikat és weboldalaikat. Az okok az Amazon felhőszolgáltatásánál keresendők.

Kemma.hu

Sokan döbbenten tapasztalták október 20-án reggel, hogy leállt a net: kedvenc alkalmazásaik, weboldalaik és banki rendszereik elérhetetlenné váltak. A probléma nemcsak Magyarországon, hanem világszerte jelentkezett, és a jelek szerint az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához vezethető vissza.

A felhasználók ezt a hibaképernyőt látták hétfő reggel, amikor leállt a net
A felhasználók ezt a hibaképernyőt látták hétfő reggel, amikor leállt a net
Forrás:  beküldött fotó

Tömött a lista: ezeknél a szolgáltatásoknál is leállt a net

A Downdetector valós idejű hibamonitoring-oldal szerint amerikai idő szerint délelőtt 9:20-ig több ezer bejelentés érkezett az AWS működésképtelenségéről. A probléma miatt olyan népszerű platformok álltak le, mint:

  • Reddit, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Hulu, IMDb
  • Snapchat, Signal, Tinder, VRChat, Epic Games Store, Fortnite, Steam, Rocket League, Clash Royale, Rainbow Six Siege
  • McDonald’s app, Lyft, Uber, Life360
  • Canva, Peloton, CharacterAI, Whatnot, Instructure Canvas
  • T-Mobile, Verizon, AT&T, Spectrum, Xfinity
  • Delta Airlines, United Airlines, New York Times

A felhasználók világszerte azt tapasztalták, hogy a szolgáltatások lelassultak vagy teljesen elérhetetlenné váltak – ez pedig sok esetben az online ügyintézést és munkavégzést is akadályozta – írja a magyarnemzet.hu oldala.

Nem ez az első digitális káosz

Nem új keletű, hogy leáll egy-egy globálisan használt rendszer: szeptember elején a ChatGPT működése akadozott világszerte, sok felhasználó nem tudta elérni sem az oldalt, sem a mobilalkalmazást. Szeptember közepén pedig a Jaguar Land Rover rendszere omlott össze egy kibertámadás miatt – ami Nyitra környéki gyárak és beszállítók működését is lebénította. Az ilyen esetek újra és újra rámutatnak arra, milyen mértékben függünk a felhőalapú szolgáltatásoktól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu